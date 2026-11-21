MÚSICA
El saxo dels Blues Brothers, a Lleida
‘Blue Lou’ Marini actua avui amb Lluís Coloma al Cafè del Teatre en el Jazztardor. El cicle va rebre ahir l’Enric Fuster Quartet i OCCI i Algans Jazz Trio sonaran demà a l’Auditori
El saxofonista nord-americà Blue Lou Marini, integrant original de la banda The Blues Brothers i un dels músics que van aparèixer a la pel·lícula del 1980 protagonitzada per John Belushi i Dan Aykroyd, serà avui el reclam del Jazztardor. Actuarà a les 22.00 al Cafè del Teatre al costat del pianista Lluís Coloma, amb qui comparteix projecte. Marini, de 81 anys, va adquirir notorietat com a membre de la banda del programa televisiu Saturday Night Live i amb els Blues Brothers, però la seua trajectòria va més enllà d’aquella formació. El músic de Charleston ha treballat amb artistes com James Taylor, Frank Zappa i Blood, Sweat & Tears. La trobada amb Coloma es va produir el 2022 al Cafè Central de Madrid, on el compositor nord-americà va acudir a escoltar una actuació del pianista. Aquell contacte va donar pas a diversos concerts conjunts i al disc We like to groove!, publicat l’any passat. Els dos artistes estaran acompanyats aquesta nit per Kid Carlos a la guitarra, Manolo Germán al contrabaix i Arnau Julià a la bateria. El quintet proposarà un repertori on el blues, el jazz i el boogie-woogie es combinaran amb la improvisació i la complicitat entre els músics.
La programació del cap de setmana va començar ahir a la nit a l’Espai Orfeó amb l’Enric Fuster Quartet. La formació, liderada pel bateria mallorquí i que completen Xavi Maldonado al saxo, Guillaume Coulbois al piano i Joan Garcias al contrabaix, va arribar al Jazztardor avalada pel Premi Step de la Federació de Joventuts Musicals de Catalunya.
La programació de demà començarà a les 12.30 a la Sala Foment de la Pobla de Cérvoles, on la trombonista i cantant Joana Cebolla oferirà un concert gratuït al costat del seu quartet i el guitarrista convidat Alfons Enjuanes.
El tancament del cap de setmana arribarà a les 19.00 a l’Auditori, on l’Orquestra de Cambra de la Catalunya Interior (OCCI), sota la direcció de Marta Rosselló, compartirà escenari amb l’Algans Jazz Trio. El programa girarà entorn d’African Suite, del pianista i compositor sud-africà Abdullah Ibrahim, en una adaptació per a trio de jazz i orquestra de corda.