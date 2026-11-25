INFRAESTRUCTURES
Reobre el claustre de la Biblioteca Pública de Lleida
Després de les obres de manteniment a la claraboia de la coberta
La Biblioteca Pública de Lleida va reobrir ahir als usuaris el claustre de l’àrea infantil i juvenil després d’uns mesos tancat per les obres de manteniment i reparació de les claraboies de les cobertes, un dels elements arquitectònics diferencials d’aquest edifici. A l’abril van començar els treballs al claustre de la zona de l’hemeroteca, que aleshores es va tancar al públic. Una vegada acabades les obres, els operaris van començar a actuar al claustre de l’àrea infantil i juvenil, tancant aquest espai als usuaris i habilitant un accés alternatiu a les sales dels llibres. Així mateix, van quedar fora de servei els ordinadors d’ús públic d’aquesta zona. De fet, s’havia creat una zona provisional al claustre de l’hemeroteca amb materials de l’àrea infantil i juvenil i altres documents.
Des de la setmana passada es va iniciar l’obertura progressiva del claustre infantil i juvenil amb la reinstal·lació de la col·lecció, el mobiliari i els equipaments informàtics, que els usuaris ja van poder estrenar ahir. La directora de la Biblioteca, Gemma Morlans, va explicar a SEGRE que “ja s’ha retirat la xarxa protectora de les obres a la claraboia, tot i que encara queden alguns detalls i petites tasques per acabar a l’exterior de la coberta”. A més, va comentar que “també hem aprofitat aquesta aturada per les obres per a unes petites reformes a la sala infantil: pintura, poliment del terra, reorganització de prestatgeries..., ara tot lluu molt millor”.
Això sí, les obres en aquest equipament públic de Lleida no han acabat. A mitjans de juliol també va arrancar la reforma integral de la sala d’actes, amb l’anivellament de l’anterior terra inclinat per adequar-lo a la mateixa cota que la resta de la planta. Aquesta tasca ja s’ha ultimat i, com va assenyalar Morlans, “ara estem pendents de tota la instal·lació, cablatge elèctric, llums, endolls, altaveus...”. L’objectiu: un espai més polivalent, amb l’entrada actual i una altra també pel claustre de l’hemeroteca. I el desig: “Poder estrenar aquest espai el primer trimestre de l’any que ve.”