NOVEL·LA
“Poden convertir la solitud no desitjada en un negoci”
L’escriptor de Camporrells Luis Campo Vidal publica ‘La esposa perfecta’
Luis Campo Vidal, oriünd de Camporrells malgrat que viu a Barcelona des del 1960, no pot evitar que en nombroses ocasions el confonguin amb el seu germà Manuel, tot i que exclama amb ironia que “no sé per què, jo no porto bigoti!”. A diferència del mediàtic periodista, Luis compta amb una llarga trajectòria professional en enginyeria i telecomunicacions, en televisió però darrere de les càmeres i com a escriptor amb una desena de llibres publicats. El nou es titula La esposa perfecta i acaba de sortir al mercat en la sèrie negra d’RBA. Es tracta de la sisena entrega de les aventures policials del personatge que va crear el 2010, la inspectora dels Mossos Alexia Hurtado. A la novel·la, l’autor planteja una inquietant possibilitat: que la tecnologia arribi a fabricar aquesta parella ideal. “Crec que no ens trobem tan lluny del fet que aquesta utopia es pugui fer realitat”, assegura Campo Vidal. La trama de La esposa perfecta arranca a la cala La Banyera de la Russa, una petita entrada d’aigua poc coneguda a la Costa Brava, entre Calella de Palafrugell i Palamós. Un franctirador dispara des de la costa contra un empresari en un veler ancorat a la cala. Però l’atemptat mata el seu fill i a ell només el fereix. “A partir d’allà comença la investigació d’Alexia Hurtado, la protagonista, una inspectora que acaba de tornar als Mossos d’Esquadra després d’haver treballat com a detectiva. Les seues indagacions sobre la víctima fan aflorar estafes, fortunes familiars desaparegudes i un negoci tecnològic que promet combatre la solitud amb companyes digitals que t’escolten, et sedueixen, t’estimen..., una oferta sentimental a mida”, relata l’autor.
Com a especialista en telecomunicacions i el món digital, Campo Vidal adverteix que “quan una empresa coneix els teus desitjos i secrets, pot acabar controlant-te”. Posa per exemple situacions tan innocents com els likes i opinions que podem abocar a les xarxes amb el mòbil al sortir de sopar en un restaurant. “A més, amb el mòbil estàs geolocalitzat, amb la qual cosa si et quedes molt de temps parat en un lloc determinat, pot significar que t’agrada... La veritat és que estem donant molta informació sobre nosaltres mateixos sense adonar-nos-en”, comenta en el sentit que el plantejament de La esposa perfecta no està gens allunyat de la realitat.
L’escriptor comenta que “la solitud no desitjada és avui dia una gran debilitat humana, i sempre hi pot haver algú que la converteixi en un negoci”. En aquest sentit, destaca que “un 70% dels joves d’entre 19 i 29 anys estan actualment unes quatre hores al dia navegant en xarxes socials, la qual cosa et resta del contacte humà, de parlar o jugar amb amics, de llegir... Anem cap a una societat en la qual la interacció a les xarxes serà molt definitòria del caràcter que es va generant. No sé si ja estem atrapats!”.
En qualsevol cas, encara no el preocupa la possibilitat que la intel·ligència artificial acabi substituint l’escriptor a l’hora de redactar una novel·la. “Crec que el resultat no seria tan bo com el text creat per un humà. Clar, segur que arribarà el moment i es publicaran obres escrites per la IA, però a mi no m’agradaria llegir-les”, assenyala Campo Vidal, que cita entre els seus grans referents del gènere negre i policíac Manuel Vázquez Montalbán i Andrea Camilleri. “Com feien ells, no puc evitar als meus llibres alguna referència gastronòmica mediterrània, a diferència de la novel·la negra nòrdica. La cuina sempre dona alegria a la novel·la!”, assegura.
En aquest sentit, l’escriptor de Camporrells recorda les trobades de tota la família a l’estiu a la seua localitat natal. “El meu germà Manuel encara balla els Totxets per la festa major, jo ho vaig deixar ja de nen. Mantenim una relació molt estreta amb Camporrells”, conclou.