Camions de Lleida atrapats per les mobilitzacions de pagesos gals

La protesta que els agricultors francesos van iniciar la setmana passada contra les noves polítiques mediambientals està generant problemes a moltes empreses de transport lleidatanes. Els talls en les principals vies de circulació del sud del país veí estan dificultant la tasca als milers de conductors professionals que diàriament travessen la frontera entre Espanya i França, deixant molts camioners atrapats al país veí i generant retards en les entregues de mercaderia. És per això que les principals associacions de transportistes i carregadors han instat el Govern espanyol que actuï per garantir la seguretat dels transportistes, subratllant que els bloquejos podrien agreujar-se en els propers dies i ocasionar el col·lapse de les exportacions.

Segons va explicar el president de Pimec a Lleida, Jesús Torrelles, que també és propietari d’una companyia de transports, els camioners intenten evitar el bloqueig de les principals vies de sortida cap a França buscant rutes alternatives, però això, va afirmar, els dura poc temps. “Quan troben un punt pel qual accedeixen camions, de seguida el tallen i no deixen passar ningú”, va afirmar. La situació els està generant pèrdues, ja que moltes entregues que s’han de fer a la resta d’Europa estan arribant amb retard. La secretària general de l’Associació Provincial Empresarial de Transports de Mercaderies per Carretera de Lleida (Asotrans), Sílvia Llobet, va assegurar que el problema està afectant totes les empreses que exporten productes a l’exterior per carretera. “Nosaltres som a la punta d’Europa, si volem portar mercaderia a, per exemple, Alemanya, hem de passar per França tant sí com no”, va asseverar Llobet. En aquest sentit, va denunciar l’escassa actuació per part de les autoritats franceses per garantir el dret fonamental a la lliure circulació. “Quan es creua la frontera hi ha un problema de seguretat per als camioners que intenten fer la seua feina, ja que si ataquen els seus camions estan desprotegits.”Per la seua banda, les principals associacions i patronals de transportistes van recordar que França és la principal destinació de les exportacions espanyoles per carretera, un 41,5 per cent del total, i per aquest motiu demanen al Govern espanyol que actuï davant de les autoritats franceses i la Unió Europea, perquè les mobilitzacions previstes en els propers dies no afectin la lliure circulació a les carreteres franceses d’alta capacitat.