Convocades vagues a Rodalies els dies 16 i 17 de febrer i a Renfe i Adif el 9 de febrer

UGT i CCOO han convocat dos jornades de vaga a Rodalies els dies 16 i 17 de febrer. Segons han informat aquest divendres en un comunicat, les aturades seran entre les 7 i les 9 hores i de 15 a 17 hores. Els sindicats justifiquen la mesura després de "reclamar reiteradament la necessitat imperant de personal a Rodalies" i apunten cap als serveis comercials. UGT i CCOO assenyalen que manquen interventors als trens, a les estacions i especialment al Centre de Gestió de Rodalies de Catalunya. Tot plegat, subratllen "provoca un greu empitjorament en la qualitat del servei" i reclamen "ràpides solucions".

Els sindicats emplacen els serveis comercials de Renfe Alta Velocitat, Llarga Distància i Trens Internacionals a fer les mateixes aturades per aconseguir "majors mesures de conciliació". CCOO i UGT recorden que el Centre de Gestió de Rodalies de Catalunya és el que concentra un major nombre d'incidències a l'Estat, "amb xifres set vegades majors que el de la segona comunitat en nombre de casos".

CCOO convoca vaga el 9 de febrer a Renfe i Adif

CCOO ha anunciat aquest divendres una convocatòria de vaga per al proper 9 de febrer al grup Renfe i Adif. Una aturada que justifica per l'eliminació de les categories d'ingrés al grup Renfe, pactat el juliol de 2023. i l'incompliment de l'acord per implantar la jornada de 35 hores a Adif i Adif AV, un pacte, segons subratlla el sindicat, anul·lat pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Prèviament a la vaga, CCOO ha organitzat una concentració davant del Congrés dels Diputats el 30 de gener. El sindicat denuncia "la vulnerabilitat" que pateixen els representants dels treballadors, ja que els acords de millora "es paralitzen o revoquen en estaments governamentals externs a les pròpies empreses, buidant de contingut el dret a la negociació col·lectiva".