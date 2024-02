CaixaBank guanya 4.816 milions el 2023, un 53, 9% més, i reitera que mantindrà la seu a València

detail.info.publicated ACN

CaixaBank calcula que l'impost a la banca corresponent als beneficis del 2023 li suposarà un cost d'uns 500 milions d'euros, que pagarà durant el primer trimestre d'enguany. En la roda de premsa de presentació dels resultats de l'últim exercici, la cúpula de l'entitat ha assegurat que la rendibilitat que han tingut "no és extraordinària" i ha redoblat les crítiques al tribut. "La millor manera de millorar-lo és eliminar-lo", ha dit el president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri. Preguntat per un possible trasllat de la seu a Catalunya, ha reiterat que l'entitat té "vocació de permanència" a València i ha assegurat que en l'últim mes no ha mantingut "cap tipus de conversa" relacionada amb aquesta qüestió.

"València és el millor lloc per al nostre negoci", ha defensat Goirigolzarri aquest divendres des de la mateixa capital del País Valencià. "És un lloc extraordinàriament equilibrat, i ens sembla que cap lloc reuneix les condicions que té, estem molt feliços d'estar aquí", ha agregat. El banquer ha explicat que quan va haver-hi la fusió entre CaixaBank i Bankia, el 2021, el consell d'administració van "reflexionar" sobre l'ubicació del seu domicili social, que el 2017 van traslladar fora de Catalunya, i que enguany, tot i que en l'últim mes aquest tema ha estat en el debat polític, l'entitat no l'ha abordat ni s'ha sentit "pressionada" per la proposta de Junts de sancionar o incentivar el retorn de seus.

Goirigolzarri nega que el sector tingui beneficis rècord

Aquest divendres CaixaBank ha publicat que durant l'any passat va guanyar 4.816 milions d'euros, xifra que suposa un beneficis net atribuït un 53,9% més elevat que el 2022. El conseller delegat de l'entitat catalana ha negat que es tracti de xifres "extraordinàries". "La rendibilitat no és extraordinària, és raonable. El que és extraordinària és la baixa rendibilitat que hem tingut amb els tipus d'interès baixos", ha dit Goirigolzarri.

De cara a l'any vinent, el directiu ha avançat que preveuen una rendibilitat similar a la d'aquest any, però ha evitat concretar xifres tenint en compte les "incerteses" que hi ha en l'economia.

Critiques cap a l'impost a la banca

Una altra de les qüestions reiterades durant la roda de premsa ha estat la crítica cap a l'impost a la banca. El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha detallat que en l'últim exercici els tributs han suposat una "càrrega molt significativa", de fins a 2.594 milions d'euros. D'aquests, 373 milions d'euros són de l'impost a la banca corresponent als beneficis del 2022.

Preguntats per les relacions amb el govern espanyol, Goirigolzarri ha indicat que "mai han estat deteriorades" i ha agraït la iniciativa del nou ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, de reunir-se amb els directius dels principals bancs de l'Estat. "Va en la bona direcció, tot el que sigui diàleg i contrastar opinions és positiu, malgrat que no sempre estiguem d'acord en tot", ha apuntat.

Baixen les quotes de les hipoteques que es revisen semestralment

En relació amb els tipus d'interès, Gortázar ha assegurat que els clients que revisen semestralment la hipoteca ja han notat com han baixat les seves quotes i ha confiat que les quotes que es revisen anualment començaran a rebaixar-se a partir del maig o juny.

El conseller delegat ha precisat que un terç de les hipoteques a tipus variable de l'entitat estan referenciades a l'euríbor a sis mesos. Així mateix, ha indicat que han rebut fins a 6.400 sol·licituds de clients per acollir-se al codi de bones pràctiques hipotecari, el sistema de protecció ideat pel govern espanyol per ajudar les famílies a fer front a la pujada de les quotes.