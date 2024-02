L'atur registrat a Lleida puja en 141 persones al gener

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La província de Lleida ha començat l'any amb 141 aturats més, un repunt del 0,82% respecte del desembre, segons les dades del Ministeri de Treball. El nombre total de persones sense feina a la demarcació s'ha situat en 17.353 però tot i així, hi ha 1.021 aturats menys que el mateix mes de l'any anterior (5,56%). Així mateix, durant el primer mes de l'any s'han destruït 1.333 llocs de treball, una caiguda del 0,66% en comparació amb el mes anterior. Tot i això, el total de cotitzants s'ha enfilat fins a les 201.540 persones. A Catalunya l'any també ha arrencat amb un increment del nombre d'aturats i una frenada de l'ocupació. En concret, hi ha 3.690 desocupats més que fan que hi hagi 347.071 persones a l'atur.

A la demarcació de Lleida hi ha 7.331 homes a l'atur i 10.022 dones. Per sectors, els serveis encapçalen l'augment de l'atur amb 121 persones més que al desembre (11.553 aturats), una dada que es podria a atribuir a la pèrdua de llocs de treball per la finalització de les contractacions derivades de les festes de Nadal. La construcció també incrementa aturats amb 5 persones que fan que s'arribi als 1.312. Per contra, el sector agrícola perd 14 aturats i es queda en 1.382, i la industria també en perd 14 i es queda amb 1.647 persones a l'atur.