Plataformes com Wallapop tenen dos mesos per presentar a Hisenda la informació sobre venedors

Plataformes digitals com Wallapop, Vinted o Airbnb tindran un termini específic de dos mesos, des de demà 6 de febrer fins el 6 d’abril, per presentar la informació dels seus venedors, una vegada publicada l’Ordre reguladora del model de declaració. El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) recull aquest dilluns l’ordre ministerial amb els models de declaració perquè plataformes digitals com Wallapop, Vinted o Airbnb informin sobre els venedors que realitzin anualment més de 30 operacions de venda de béns amb un import superior a 2.000 euros.

Com a norma general, aquestes dades s’han de declarar durant el mes de gener següent a l’any natural posterior a aquell en el qual el venedor hagi estat identificat com a 'venedor subjecte a comunicació d’informació'. No obstant, la declaració a presentar durant l’any 2024 respecte de l’any natural el 2023 tindrà un termini específic de dos mesos des que entri en vigor demà aquesta Ordre reguladora del model de declaració.

El reial decret aprovat pel Govern espanyol la setmana passada desenvolupa les normes i procediments relatius a l’obligació d’informació i de diligència deguda relatives a la declaració informativa dels operadors de plataforma digital, traslladant la DAC 7 i implementant l’Acord Multilateral entre Autoritats competents sobre intercanvi automàtic d’informació relativa a ingressos obtinguts a través d’aquestes plataformes en l’àmbit de l’OCDE. Afectarà a aquells venedors que, utilitzant serveis transaccionals en plataformes com Wallapop o Vinted, hagin venut 30 articles o més en un any, amb un import de més de 2.000 euros en les vendes.

Així mateix, la normativa s’aplica no només als lloguers a curt termini, sinó també a qualsevol forma d’arrendament, inclosos els lloguers a llarg termini. Si, per exemple, s’obté una reserva a llarg termini (28 nits o més) en una plataforma com Airbnb, també estaria subjecta als requisits de notificació. Hisenda ha establert mitjançant reial decret els procediments que hauran d’aplicar determinats operadors de plataformes digitals i es detallen les condicions de les noves obligacions de registre i informació dels esmentats operadors. Una vegada obtinguda la informació dels venedors i abans del seu subministrament a l’Administració Tributària, es verificarà l’esmentada informació pels operadors. Seguidament, una vegada obtinguda i verificada la informació per l’operador, aquest té l’obligació de declarar-ho davant de l’Administració Tributària espanyola.

Intercanvi d’informació fiscal entre països

Aquesta obligació serà intercanviada per l’Administració Tributària espanyola amb l’Estat membre de la Unió Europea on resideixi el 'venedor' o, en el cas d’arrendament, amb l’Estat membre on hi ha localitzat el bé immoble. La norma preveu que la informació també pugui ser intercanviable amb 'jurisdiccions sòcies’ alienes a la UE, en el marc de l’Acord Multilateral subscrit en l’OCDE.