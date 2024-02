Treball estudiarà l’augment del subsidi per atur als majors de 52 anys

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El secretari d’Estat de Treball i Economia Social, Joaquín Pérez Rey, ha obert la porta a avaluar l’augment de la quantia per als majors de 52 anys que cobren el subsidi d’atur, després que aquesta reforma caigués després del vot en contra de PP, Vox i Podemos. "El Govern espanyol està disposat a explorar totes les mesures que serveixin perquè el diàleg social pugui mostrar el seu suport a aquesta reforma", ha assegurat Pérez Rey en ser preguntat si el govern central està disposat a elevar la quantia de la prestació dels majors de 52 anys que cobren el subsidi d’atur.

La cotització dels majors de 52 anys que cobren el subsidi d’atur va ser el motiu pel qual Podem va rebutjar aquesta reforma, ja que el govern mantenia la quantia del subsidi per a majors de 52 anys, però introduïa canvis en la cotització que, segons l’Executiu, eren conseqüents amb el repunt del salari mínim interprofessional (SMI). Des de Podem, afirmaven que la rebaixa progressiva de la cotització per a majors de 52 anys que cobren el subsidi es traduïa en una "retallada" a les seues futures pensions de jubilació i, per això, es van afegir a PP i Vox i van votar en contra d’aquesta reforma. Al ser preguntat per si es mantindrà o no aquest punt en la nova reforma que ha començat a negociar-se amb sindicats i patronal aquest dilluns, Pérez Rey ha afirmat que els sindicats han traslladat durant la reunió a Treball que cal discutir la qüestió "en el marc d’alternatives diferents". "Potser la que va plantejar el govern espanyol en el decret llei, o en el marc d’una millora de les polítiques actives d’ocupació, fins i tot en el marc d’una millora substancial dels subsidis que recull el decret, per tant, naturalment ha estat objecte de discussió", ha respost el secretari d’Estat de Treball.

No obstant, ha afirmat que els sindicats mantenen la posició del Ministeri de Treball que no "es pot tractar de la mateixa manera" aquesta sobrecotització amb un salari mínim de 700 euros que un salari mínim que ara se situa per sobre dels 1.100 euros. Així, Pérez Rey ha reiterat que la reducció en la cotització dels majors de 52 anys que cobren el subsidi és una conseqüència de la revalorització del 54% del SMI des del 2019. "Com vostès saben, el 125% va ser el pegat que va caldre buscar per evitar que els treballadors majors de 52 anys tinguessin una enorme penalització en les seues cotitzacions a la jubilació quan perdien la feina amb aquesta edat", ha recordat.