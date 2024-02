Els convenis a Lleida superen les 37,5 hores que preveu Yolanda Díaz

El ministeri de Treball que dirigeix Yolanda Díaz s’ha proposat com un dels seus grans objectius la reducció de la jornada laboral a les 37,5 hores setmanals. Malgrat que en algunes empreses ja és una realitat, els convenis firmats l’any passat a la demarcació de Lleida superen de llarg aquest horari. En concret, la quinzena de convenis subscrits establien el còmput anual de 1.765 hores. Parlem d’acords subscrits que afecten 5.169 empreses a la demarcació amb plantilles que sumen 55.364 empleats. Altres treballadors estan afectats per convenis d’àmbit català o estatal o bé tenen acords subscrits per a diversos anys i encara segueixen en vigor o estan en procés de negociació.

Tenint en compte els dissabtes i diumenges (104 d’anuals), els 14 festius i les vacances de 30 dies naturals de vacances, els feiners se situen en 217, tret d’anys de traspàs. D’aquesta manera, la jornada setmanal de 37,5 hores suposaria un còmput anual d’1.627,5 hores. És a dir, que de mitjana els convenis subscrits l’any passat a les comarques lleidatanes excedien aquesta xifra en 137,5 hores.Yolanda Díaz està determinada a reduir la jornada, sense rebaixa de sou, fins i tot amb l’oposició de les patronals, com ha ocorregut amb el Salari Mínim Interprofessional (SMI). Però el president del Govern estatal, Pedro Sánchez, vol el consens de la CEOE per a un canvi d’aquestes característiques. Així ho va explicar ahir el líder de l’UGT, Pepe Álvarez, després de reunir-se amb l’executiva del PSOE, que lidera el mateix Sánchez. En aquest context, Treball busca un acord amb el PSOE per impedir rebaixa unilateral de jornada i salari en l’ocupació parcial.El Consell de Ministres aprovarà avui la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) per al 2024 en un 5%, des dels 1.080 euros mensuals per catorze pagues fins als 1.134 euros. Actualment, més de 72.000 lleidatans cobren com a molt el Salari Mínim Interprofessional.D’altra banda, el secretari d’Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, va obrir ahir la porta a avaluar l’augment de la quantia per als majors de 52 anys que cobren el subsidi d’atur, després que aquesta reforma caigués amb el vot en contra de PP, Vox i Podem. Els morats afirmaven que la rebaixa progressiva de la cotització per a majors de 52 anys que cobren el subsidi es traduïa en una “retallada” a les seues futures pensions de jubilació.