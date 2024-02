El govern espanyol aprova els avals a la compra d’habitatge amb què alliberar el mercat de lloguer

detail.info.publicated efe

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, malgrat el rebuig de SUMAR, l’acord pel qual es fixen les condicions perquè el Ministeri d’Habitatge firmi amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) 2.500 milions d’euros en avals per a la compra del primer habitatge als menors de 35 anys i a famílies amb menors.

Amb aquesta mesura el Govern espera que molts ciutadans que estan 'atrapats’ al mercat del lloguer, que compten amb llocs de treball estables i salaris dignes però no amb prou estalvis, puguin accedir a un primer habitatge, sortint així del mercat del lloguer, alliberant-lo places del mateix i contribuint a frenar l’escalada de les rendes, ha explicat la ministra d’habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

Durant la seua intervenció en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ha apuntat que a moltes ciutats el pagament de la renda de lloguer supera la quota d’una hipoteca, hi ha ciutats on suposa el 100 % del salari i són molts els ciutadans que n’han de destinar més del 40 % de la seua renda al mateix. L’objectiu, ha agregat, és que no s’hagi de destinar més del 30 % del salari al pagament del lloguer o la hipoteca.

Mitjançant aquesta fórmula, que l’Executiu va anunciar i va aprovar el maig passat, abans de les eleccions generals, s’avalarà fins el 20 % de l’import del crèdit i s’aspira a beneficiar a més de 50.000 persones.

Els compradors, que no en podran tenir cap altra en propietat, han de ser persones físiques els ingressos individuals de les quals no superin els 37.800 euros bruts a l’any i l’habitatge haurà de ser la residència habitual.

Respecte al preu dels habitatges avalats, ha explicat que el límit es recollirà al conveni que es firmi amb l’ICO i dependrà de la ubicació de la mateixa. A més, es podrà modificar després per la comissió de seguiment que es crearà sobre això en funció de l’evolució del mateix.

Els promotors aplaudeixen una mesura que no agrada a SUMAR

Els avals no han agradat a SUMAR, la qual cosa ha mostrat la seua discrepància. La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, creu que provocarà noves pujades del preu de l’habitatge i altres membres de la formació titllen la mesura de "pedaç" i advoca per regular els preus abusius, construir habitatge públic i frenar l’especulació.

El president de la patronal de promotors immobiliaris APCE, Juan Antonio Gómez-Pintada, ha qualificat de bona notícia la nova línia d’avals i ha indicat que seria molt barroer si l’ICO i els bancs no arriben a un acord per donar solució a una gran part dels joves que no té capacitat d’estalvi però sí solvència.

El sindicat d’inquilins els veu ineficaços per facilitar l’accés a l’habitatge i l’organització de consumidors Facua considera que només beneficien la banca.

L’índex per regular el lloguer estarà a punt al febrer

La ministra ha reiterat que l’índex de referència per controlar el preu dels lloguers en zones tensades estarà preparat al febrer i ha assegurat que per elaborar-lo s’han inspirat en la mesura que va aplicar Catalunya quant a la fórmula matemàtica per al seu càlcul.

Ha afegit que aquest índex servirà al conjunt d’Espanya i espera que la resta de comunitats autònomes que tenen zones tensades, a més de Catalunya que ja s’ha compromès a adoptar-lo, apliquin la Llei d’Habitatge per controlar el preu del lloguer.

També ha assegurat que s’intervindrà el mercat del lloguer turístic, on el preu està disparat. A més, el Consell de Ministres aprovarà els 2.000 milions d’avals ICO ja anunciats perquè promotors públics i privats puguin construir més de 40.000 habitatges a preu assequible.

Així són els avals a la compra: 1r habitatge i compradors que no guanyin més de 37.800 euros

El Consell de Ministres ha aprovat l’acord pel qual es fixen les condicions perquè el Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana firmi amb l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) la línia de 2.500 milions en avals per a la compra del primer habitatge a menors de 35 anys i famílies amb menors a càrrec.

Principals característiques de la mesura

-La línia d’avals anirà destinada a tot el territori espanyol i a tots els ciutadans que compleixin els requisits.

-Els adquirents de l’habitatge hauran de ser persones físiques i majors d’edat amb residència legal a Espanya els ingressos individuals de la qual no superin els 37.800 euros bruts a l’any (4,5 vegades l’IPREM). En el cas que l’habitatge sigui adquirit per dos persones, el límit d’ingressos s’eleva al doble.

-No obstant, la mesura compta amb factors de millora en funció del nombre de fills i de si família és monoparental.

-El límit de patrimoni de l’avalat serà d’un màxim de 100.000 euros.

-No podran acollir-se a la mesura els qui ja siguin propietaris d’un altre habitatge anteriorment, independentment de la forma d’adquisició d’aquesta, tret d’algunes excepcions recollides.

-L’ICO avalarà fins al 20 % de l’import del crèdit, tret que l’habitatge adquirit disposi d’una qualificació energètica D o superior, en el cas del qual podrà arribar al 25 % d’aquest import.

-Els avals seran gestionats per l’ICO d’acord amb el conveni que firmarà amb el Ministeri d’Habitatge i Agenda Urbana i es possibilitarà l’adhesió de les entitats financeres a aquesta línia.

-El conveni recollirà un límit de preu de l’habitatge en funció de la seua ubicació, que podrà modificar-se per la comissió de seguiment creada sobre això partint de l’evolució que registrin els preus.

-El préstec per avalar es formalitzarà mitjançant un contracte entre el banc i els adquirents.

-Així mateix, l’aval s’entendrà concedit en el mateix acte de concessió del préstec i no tindrà cap cost ni per al beneficiari ni per a l’entitat financera.

-El termini de l’aval atorgat pel Ministeri a l’entitat financera i gestionat per l’ICO serà d’un màxim de 10 anys des que es formalitzi l’operació, amb independència de l’amortització del préstec.

-Durant aquest termini, l’habitatge haurà de ser la residència habitual de la persona avalada i el seu arrendament estarà limitat que es presentin circumstàncies que exigeixin el canvi d’habitatge: un matrimoni, una separació, un trasllat laboral o l’obtenció d’una feina més avantatjosa, entre les altres.

-El termini per formalitzar els préstecs que s’acullin a aquesta línia d’avals finalitzarà el 31 de desembre de 2025 encara que hi ha la possibilitat que s’ampliï dos anys més.