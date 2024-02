Planas farà voluntari el quadern digital de camp

El Govern central es va comprometre ahir amb els pagesos a eliminar l’obligatorietat d’implantar el quadern digital de camp i a incrementar les seues inspeccions a distribuïdors i superfícies comercials per assegurar el compliment de la llei de la cadena alimentària, amb la creació d’una nova agència de control.

Aquestes són dos del paquet de 18 mesures que va anunciar ahir el ministre d’Agricultura, Luis Planas, després de reunir-se amb les organitzacions professionals agràries majoritàries (Asaja, COAG i UPA) en el context de les massives protestes que milers d’agricultors porten a terme a tot Espanya. Els agricultors i ramaders han reclamat, principalment, l’eliminació de la competència deslleial dels productes estrangers que no compleixen els estàndards europeus, canviar la llei de la cadena alimentària per garantir que els pagesos no cobren per sota dels costos o ajuts per fer front a contratemps meteorològics, com la sequera.Altres mesures incloses en el paquet apunten a la simplificació de la burocràcia, especialment per als petits agricultors, millorar les assegurances agràries, la continuació dels incentius al gasoil agrícola o portar a Europa modificacions de la Política Agrària Comuna (PAC) perquè s’adapti millor a la realitat del sector. En aquest sentit, el ministre Planas va prometre que l’Estat defensarà davant de la Unió Europea l’establiment de “clàusules mirall” perquè els productes importats no continguin elements prohibits als agricultors comunitaris.Les organitzacions agràries van valorar les propostes, que van considerar “un pas endavant”, però creuen que “queda molt camí encara” per recórrer per millorar les condicions en les quals produeixen els professionals del camp. Per això, mantindran el calendari de protestes amb 16 actes previstos per a les properes setmanes, encara que continuarà el diàleg. Hores abans de la trobada amb el ministre, diverses desenes de tractors i agricultors es van concentrar a les portes del ministeri.