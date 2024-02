El Banc Sabadell preveu que les empreses de Lleida reprenguin aquest any plans inversors

El Banc Sabadell preveu que el nou escenari dels tipus d’interès es tradueixi en el fet que empreses de Lleida reprenguin ara plans d’inversió que havien alentit en un context de tipus d’interès a l’alça. Les previsions d’un canvi de tendència, que ja s’està deixant notar en l’euríbor, fa preveure que aquests projectes que estaven programats tornin a prendre forma. Així ho han explicat en una entrevista a SEGRE Xavier Codina, director Regional de Lleida, i Úrsula Ros, directora de Grans Empreses de Lleida.

Els missatges del Banc Central Europeu auguren que els tipus oficials podrien començar a baixar a partir del mes de març, sempre que es mantingui controlada la inflació. Per això, les previsions dels directius de l’entitat apunten que l’euríbor continuaria la seua línia descendent fins a situar-se en una forquilla del 2 al 3 per cent, una conjuntura que ha de facilitar que moltes inversions latents que es van frenar amb tipus d’interès elevats es reprenguin, i amb això es produeixi un repunt de la demanda d’inversió en la província. Codina i Ros destaquen a més la previsió de nou sòl industrial en el futur a Lleida amb els polígons de Torre Solé i Torre Blanca.

Per sectors, citen la rellevància de propòsits del sector agroalimentari i també de la importància dels lligats a la modernització del Canal d’Urgell, que auguren inversions importants tant en l’àmbit privat com públic a dos anys vista. En aquest context, apunten que “al Banc Sabadell volem desenvolupar un paper important. Volem ser l’entitat principal de les empreses, treballar el seu dia a dia”.També posen el focus en altres activitats, com les lligades a l’eficiència i sostenibilitat, per exemple en el cas de comunitats de propietaris o el PERTE agroalimentari, punt en el qual expliquen que al Sabadell “estem molt especialitzats i som molt actius en tot el referent als fons Next Generation i en l’assessorament al client”.

L’entitat compta a Lleida amb un volum de negoci de 3.000 milions d’euros entre actiu i passiu. La seua xarxa està composta per 21 oficines distribuïdes al territori amb una plantilla de 120 professionals. El Banc Sabadell va tancar l’exercici 2023 amb el millor resultat de la seua història: un benefici de 1.332 milions, un 55,1 per cent més.

La quota de penetració del Banc Sabadell entre les grans empreses és d’un 83% i es qualifica com un referent al sector empresarial. En el cas dels negocis és d’un 40% i en clients particulars d’un 20%, segons les dades ofertes per Xavier Codina i Úrsula Ros.Destaquen la seua aposta pel servei i expliquen que l’entitat ha firmat un conveni amb Correus perquè el client pugui sol·licitar a les seues oficines diners, però també ingressar-ne. Té un compte cent per cent online per a qui aposti per aquesta opció, a més d’atenció al públic i caixa en oficines. En el camp de les hipoteques disposa d’un equip especialitzat de deu persones que es dediquen exclusivament a aquest servei, amb l’objectiu de ser el banc principal dels seus usuaris. A més, un altre equip de 24 persones se centra en empreses, negocis i autònoms. “Donem importància a les persones, al client i a l’empleat”, afirmen.