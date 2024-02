Crítiques a l'FCAC per la fórmula de repartiment dels ajuts per les gelades

La crisi oberta en el món del cooperativisme agroalimentari ha esclatat arran de les últimes mobilitzacions d’agricultors, com a “gota que fa vessar el vas”, però els problemes i les diferències venen de molt més lluny. De moment cinc entitats han sol·licitat la seua baixa de la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de Catalunya (FCAC). Són la Fruitera de Corbins, Agrària Sant Roc d’Albesa, Agrícola d’Alcoletge, Fruitera de Torrelameu i Sant Faust d’Alguaire, encara que no descarten que s’hi sumi alguna entitat més en una crisi amb diferents arrels.

Insisteixen que no se senten ben representades per la Federació i recorden, entre altres casos, el pla d’ajuts a les entitats associatives després de les gravíssimes gelades d’abril del 2022. Després de les negociacions amb la conselleria d’Acció Climàtica, van quedar fixades en 200.000 euros per cooperativa, sense tenir en compte el volum de producció o facturació de cada una, “apuntant-se el gol l’FCAC”. Així ho explica el president de la cooperativa de Corbins, Federic Moncasi, com a portaveu d’aquest col·lectiu, un pla que no ha satisfet el sector, explica.

Critriquen que no se senten ben representades per l’FCAC, que confia a superar la crisi amb diàleg

Afegeix que el moviment cooperatiu està fonamentat en el soci de base, en l’agricultor o ramader, i en el territori i per això també censuren que des de l’FCAC, assegura, es plantegés a grans entitats del sector de Lleida l’aposta per treballar amb fons d’inversió per apuntalar el seu negoci. Moncasi i altres fonts consultades amb aquest diari asseguren que representa “anar en contra del cooperativisme”. “El president [de l’FCAC] va acompanyar fons d’inversió a parlar amb dos cooperatives referents de les comarques de Lleida. Nosaltres sempre estem arrelats al territori i el pagès, i ells sembla que han perdut el nord”, assegura.Aquesta notícia, confirmada per altres fonts del sector, es produeix en un moment en què Antel Grup i Fruits de Ponent estan treballant en un projecte empresarial agroalimentari, l’objectiu del qual és el de sumar forces i generar noves oportunitats per als seus socis. El pla es concreta amb una societat compartida o societat limitada, però és una fusió, que gestionarà de forma única els negocis dels dos grups: fruita de pinyol i llavor, oli, ametlla, energia i economia circular i tots els serveis destinats a socis i sòcies. Aquest projecte, que té l’ADN cent per cent cooperatiu, ha de ser ratificat ben aviat per les assemblees generals de les dos entitats.

Per la seua banda, els crítics insisteixen que des de la direcció de la Federació, “encara que sabem que no tot el consell rector pensa igual”, es prenen decisions amb les quals no se senten “ni respectats, ni còmodes, ni ens agraden”. Totes les mirades apunten cap a la presidència, que confia a poder reconduir una situació especialment difícil per a l’FCAC i s’anuncia una reunió en els propers dies.