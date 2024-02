Les exportacions de la província de Lleida creixen lleument el 2023

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les exportacions de productes de les comarques de Lleida a l'exterior van créixer un 0,8% al 2023 fins arribar als 2.925,6 milions d'euros, segons dades fetes públiques aquest dilluns pel Ministeri d'Indústria i difoses pel Departament d'Empresa. La de Lleida és la demarcació on menys van créixer les vendes durant l'any passat on al conjunt de Catalunya van incrementar un 6,1% fins a situar-se en els 100.683,5 milions. Les comarques de Barcelona són les que més han pujat amb un 6,6% (78.626,8 milions d'euros), seguides de les de Tarragona, amb un 4,9% (10.999,8 milions), i les de Girona amb un 4,4% (8.131,4 milions). En els darrers 10 anys, les exportacions han crescut de ininterrompudament només amb excepció del 2020, per la pandèmia.