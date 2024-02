El preu de la gasolina puja per cinquena setmana i es paga a gairebé 1,6 euros el litre

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El preu de la gasolina ha tornat a pujar en l’última setmana, un 1,65 %, i s’ha pagat de mitjana entorn d’1,598 euros el litre, per la qual cosa encadena la seva cinquena setmana consecutiva a l’alça. Segons el Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE), que recull les dades de més d’11.400 estacions de servei espanyoles, entre el 13 i el 19 de febrer el litre de gasoil, per la seua part, costava de mitjana 1,558 euros, un 2 % més que la setmana anterior. Ambdós carburants han registrat la seua cinquena setmana seguida d’encariment dels seus preus.

L’últim mes el litre del dièsel ha pujat un 4,85 %, mentre que el de la gasolina s’ha incrementat gairebé un 4 %. Comparats amb els preus de fa un any, aquests carburants són un 2,32 % més barats en el cas de la gasolina i un 3,3 % en el gasoil.

Amb els preus actuals omplir un dipòsit mitjà de 55 litres amb gasolina costa gairebé 88 euros, prop de 19 euros menys que des dels màxims registrats el juny de 2022, mentre que per als vehicles que utilitzen dièsel es paga entorn de 86 euros, també al voltant d’uns 19 euros menys.

Quan es van assolir aquests màxims, la gasolina va arribar a escalar fins a 1,941 euros, mentre que el gasoil ho va fer fins els 1,9 euros, malgrat el descompte de 20 cèntims que s’aplicava per litre per pal·liar els efectes de la guerra a Ucraïna en els preus dels carburants.

D’altra banda, els preus actuals dels carburants encara no han assolit el picregistrat en la setmana del 3 al 9 d’octubre de 2023, quan va començar la guerra a Gaza. En aquell moment, la gasolina se situava entorn d’1,719 euros i el gasoil, a 1,682 euros. Novament Espanya es manté per sota de la mitjana dels vint-i-set de la UE, ja que la gasolina es va pagar en l’última setmana a 1,736 euros el litre i el gasoil a 1,712 euros. Per la seua part, la mitjana dels preus a l'Eurozona va augmentar, de manera que el litre de gasolina va costar uns 1,786 euros, mentre que el del dièsel va baixar fins els 1,743 euros.