Un treballador d'ETT té el mateix dret a la indemnització per accident laboral d'un empleat de l'empresa

Un treballador contractat a través d'una Empresa de Treball Temporal (ETT) té dret a la mateixa indemnització per accident laboral que el d'un treballador contractat directament per l'empresa, segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. A petició d'un tribunal del País Basc, el TJUE s'ha pronunciat aquest dijous sobre la interpretació que feia el Tribunal Suprem espanyol respecte a aquesta compensació inferior per als treballadors d'ETT en cas d'incapacitat total per un accident laboral. En la seva sentència, el tribunal amb seu a Luxemburg ha conclòs que és contrària a la directiva europea sobre ETT perquè preval "el principi d'igualtat" entre els treballadors.

Per tant, els treballadors cedits per empreses de treball temporal han de gaudir durant el seu temps a l'empresa usuària de condicions "essencials de feina" almenys "iguals" a les que correspondrien a un empleat contractat directament per l'empresa per ocupar el mateix lloc de feina.