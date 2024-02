Sánchez Llibre culpa els diferents governs de la Generalitat de l'actual sequera

detail.info.publicated acn / Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assenyalat directament els diferents governs de la Generalitat des de l'any 2008 de la situació de sequera que viu el país. "Si hi ha un culpable de la sequera és l'acció dels diferents governs de la Generalitat des del 2008 fins ara", que segons ha dit, "no han fet absolutament res per intentar pal·liar la situació" actual. Des del setembre passat, però, considera que la situació ha canviat i que el Govern "està a l'altura de les circumstàncies" i mira de buscar "solucions d'emergència". Des de Lleida, ha expressat que "no és moment de fer declaracions alarmistes" i ha demanat que no es criminalitzi de la falta d'aigua sectors econòmics com l'agroalimentari i el turístic.

Visita a Lleida

El president de Foment del Treball ha visitat aquest dilluns la Paeria de Lleida, on ha estat rebut per l'alcalde Fèlix Larrosa. El paer en cap li ha explicat que en els pròxims mesos la ciutat disposarà de quatre milions de metres quadrats nous destinats a usos industrials i comercials, anunci que Sánchez Llibre ha qualificat de "bona notícia per a l'economia de la zona", i ha afegit que facilitaran els seus contactes per afavorir les possibles inversions que s'hi vulguin instal·lar. Posteriorment s'ha desplaçat a la seu de Confederació d'Organitzacions Empresarials de les Terres de Lleida (COELL), on ha mantingut una trobada empresarial amb associats on s'han tractat temes d'actualitat.