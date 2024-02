L’IVA de la llum passarà del 10% al 21% al març

detail.info.publicated europa press

L’IVA del preu de la llum passarà aquest mes de març del 10 al 21% a causa de la caiguda del preu de l’electricitat. Encara que la rebaixa de l’IVA en l’electricitat estava prorrogada fins desembre del 2024, hi havia una excepció: si el preu del megawatt hora (MWh) al mercat a l’engròs de la llum se situa per sota dels 45 euros, la mesura deixarà de tenir vigència, com passarà el mes de març.

I és que durant el mes de febrer, segons les dades avançades d’aquest dimecres, el preu de la llum se situa en 41,25 euros/MWh, per sota del límit establert pel govern espanyol el juny del 2021 en un decret llei en què s’adoptaven mesures urgents en l’àmbit de la fiscalitat energètica. El bon comportament de l’energia eòlica i l’energia solar explica la caiguda de preus.

L’augment de l’IVA suposaria un increment mitjà del 15% per a la factura anual d’un client tipus, que passaria d’uns 467 euros a 539 euros anuals, segons dades que el sector ha facilitat a Europa Press.