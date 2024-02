Els transportistes exigeixen garantir la lliure circulació

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els transportistes van lamentar ahir els “bloquejos sistemàtics, aleatoris i sense alternatives” dels pagesos a Catalunya i van exigir al Govern de la Generalitat que “com a màxim responsable de l’ordre públic” prengui les “mesures adequades per garantir la lliure circulació de persones i mercaderies”.

La Confederació Empresarial de Transports per Carretera de Catalunya (CETCAT), de la qual forma part Asotrans Lleida, i la Coordinadora d’Organitzacions de Transportistes (COT) van alertar que cada tall a l’AP-7, la principal porta de sortida al mercat europeu per carretera, suposa unes pèrdues de 10 milions d’euros diaris i afecta uns 11.000 vehicles. Els transportistes asseguren que viuen amb “absoluta impotència” els talls, que d’aquest dimarts afecten aquesta via i altres com l’AP-2 o l’A-2. Els transportistes defensen que els pagesos tenen el dret “fonamental” a la manifestació i les seues “legítimes” reivindicacions, però assenyalen que aquestes han de ser “compatibles” amb la lliure circulació de persones i mercaderies. I és que els talls que es van repetint des del passat 6 de febrer en moltes carreteres catalanes i també de la resta d’Espanya estan generant molt malestar entre els treballadors del sector.

Ahir, es podia notar entre els transportistes que van quedar atrapats a causa del tall a l’AP-2 a Soses durant més de quatre hores, fins que els Mossos d’Esquadra van aconseguir donar-los una sortida alternativa, molts dels quals provenien d’Aragó i la Rioja. “Entenem per què protesten i els donem suport, però haurien de buscar una altra manera de fer-ho, no tallant les principals carreteres de manera indefinida. Nosaltres estem treballant i aquests retards no ens els compensarà ningú”, va explicar a aquest diari un camioner que havia sortit en ruta des de Logronyo.