Els talls per les protestes dels pagesos a l'AP-2 i l'A-2 a Soses provoquen aquest vespre retencions quilomètriques entre Lleida i Alcarràs. També hi ha retencions en altres vies alternatives, com la C-45 a Seròs