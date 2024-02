Pagesos tallen de nou amb els seus tractors vies principals de Lleida

detail.info.publicated Redacció Vídeo de Laia Pedrós detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els agricultors lleidatans han incrementat aquest dimarts les protestes que es van iniciar ahir en la tercera setmana de mobilitzacions tant nivell lleidatà, català, estatal. Des de poc després de les vuit de matí, tractors ja tallen l'autovia A-2 a Tàrrega en sentit Lleida i a Vilagrassa en Senti Barcelona. Els agricultors també tallen l'accés a la carretera de Guissona i la C-14 cap a Agramunt des l'A-2.

Poc abans de les nou del matí també han iniciat un tall a l'autovia a la zona de Soses i després també han tallat l'AP-2, que està al costat.

Altres mobilitzacions també tallen l'A-22 a Lleida, l'N-230 a Alfarràs, l'N-240 a Almacelles i la C-14 a Bassella.

Els portaveus dels pagesos han explicat que volen que aquestes protestes siguin "indefinides" fins que les administracions els ofereixin solucions a les seues reivindicacions, entre elles menys burocracia.

D'altra banda, la circulació a les vies N-152 i C-38 està tallada a Puigcerdà i el Coll d’Ares (Girona), respectivament, aquest dimarts al matí per les tractorades convocades per Unió de Pagesos (UP) fins aquest dijous.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), es mantenen els talls dels agricultors a l’AP-7 i l'N-II a Pontós, els quals provoquen cues a la C-26 entre Borrassà i Navata, a la GI-623 entre Bàscara i Vilaür i a la C-31 entre Vilamalla (Girona) i Siurana (Tarragona).

