Les matriculacions de turismes electrificats van créixer un 12,8% al febrer, fins a 9.463 unitats

Les matriculacions de turismes electrificats (100% elèctrics i híbrids endollables) van créixer un 12,8% el febrer respecte al mateix mes de l’any passat, fins les 9.463 unitats, amb la qual cosa en aquests dos mesos de 2024 l’increment ha estat d’un 10,7% interanual, fins a 17.513 automòbils, segons dades publicades aquest divendres per l’Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) y l'Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam).

Ambdues associacions destaquen en l’anàlisi de les dades que l’11,6% del total de les matriculacions de turismes registrades al febrer van correspondre a models electrificats (cigars més híbrids endollables), "lluny del 22% que registra la mitjana europea".

En concret, les vendes de turismes 100% elèctrics mantenen una tendència a l’alça i van pujar un 9,1% interanual el febrer, amb un total de 3.901 unitats matriculades. En el que va de 2024, pugen gairebé un 7%, fins assolir les 7.371 unitats.

Per la seua part, els turismes híbrids endollables (PHEV) van registrar un increment del 15,5% interanual durant el mes passat, fins assolir les 5.562 unitats; en el que va de l’any l’increment ha estat del 13,7%, fins a 10.142 cotxes matriculats.

En total, les matriculacions de vehicles 100% elèctrics més híbrids endollables de tot tipus (turismes, dos rodes, comercials i industrials) van registrar una pujada del 6,3% el febrer, respecte al mateix mes de l’any passat, fins assolir les 10.568 unitats. Des de començament d’any, acumulen un ascens del 4,8%, fins les 19.697 unitats.

Per tipus de propulsió, les matriculacions de vehicles 100% elèctrics de tot tipus (turismes, dos rodes, comercials i industrials) van invertir la tendència i van caure un 2,8% al febrer, fins les 4.967 unitats matriculades. Des de començament d’any, acumulen un retrocés del 3,6%, amb un total de 9.498 unitats.

Concretament, els ciclomotors elèctrics continuen amb el seu descens per la falta d’incentius sòlids i continuen "llastant el conjunt de la mobilitat elèctrica pura", ja que van registrar una caiguda del 56% durant el mes passat, fins situar-se en 131 unitats. Fins al febrer, van retrocedir més d’un 46%, fins situar-se en les 279 unitats.

La mateixa tendència marquen les matriculacions de motocicletes zero emissions. Durant el mes passat es van situar en les 334 unitats, la qual cosa suposa un 39% menys que el mateix mes de l’any passat. Fins al febrer, acumulen un retrocés del 33,5%, amb un total de 740 unitats matriculades.

Les matriculacions de furgonetes elèctriques també inverteixen la tendència i marquen signe negatiu. En concret, van descendir un 27,3% interanual al febrer, fins a situar-se en les 396 unitats venudes. En el que va de 2024, les seues vendes acumulen un descens de més del 27%, amb un total de 767 unitats.

Del seu costat, el total de vehicles híbrids endollables van registrar un increment de gairebé el 16% durant el mes passat, fins assolir les 5.601 unitats.

"Un punt d’inflexió"

Finalment, tant Ganvam com Aedive han volgut advertir que les dades d’aquests últims dos mesos suposen un punt d’inflexió que "posa de manifest" la necessitat "urgent" d’emprendre una reforma fiscal integral que compassi els objectius del Plan Nacional Integrado de Energia y Clima (Pniec).

"Aquest canvi de tendència registrat el febrer pel mercat de la mobilitat elèctrica pura suposa un punt d’inflexió que, segons l’opinió d’Aedive i Ganvam, ha de cridar l’atenció del Govern. En aquest sentit, ambdues associacions consideren urgent escometre una reforma fiscal integral que, juntament amb la revisió de la gestió d’incentius compassi els objectius del Pniec", expliquen.

Al gener, ambdues organitzacions ja havien afirmat que el 2024 era "un any decisiu", que necessita "mesures acceleradores per part de l’Administració", a causa que per assolir els objectius del Pniec per a 2030, que té per objectiu els 5,5 milions de vehicles elèctrics, és "necessari multiplicar per cinc" el ritme actual de matriculacions.