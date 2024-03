Els pagesos aixequen el tall a l'A-2 a Tàrrega i posen fi a cinc dies de protesta

Els agricultors i ramaders de Lleida van aixecar ahir al migdia el tall de l’autovia A-2 al seu pas per Tàrrega, que portava bloquejada cinc dies, des de dimarts. Aquesta era l’última carretera tallada que quedava a la demarcació amb motiu de les manifestacions que es van iniciar a començaments de setmana, després que a la resta, com els de l’AP-2 i l’A-2 a Soses o el de la C-14 a Bassella, s’aixequessin dimecres arran de l’acord de mínims que es va tancar en una reunió amb el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort. Aquest contempla compromisos com incloure els termes agricultura, ramaderia i pesca en el nom del departament o més ajuts per la sequera. Els pagesos concentrats a l’Urgell, tanmateix, es van desmarcar del pacte, firmat pels representants de la plataforma Revolta Pagesa, i van decidir allargar el bloqueig al considerar que no es recollien les seues principals demandes, com adoptar més mesures per frenar la plaga de conills.

Després de recollir els residus que quedaven a la via, mitja dotzena de tractors es van retirar dels punts de concentració, on van entrar Bombers i Mossos d’Esquadra per deixar la via llesta perquè pogués tornar a reobrir-se al trànsit. Poc abans de les 19.00 hores es va reobrir un carril de l’A-2 en sentit Lleida, l’altre es preveu que estigui tancat fins avui al migdia. En sentit Barcelona la carretera va obrir cap a les 20.00. Des de mig matí, els operaris van estar treballant per garantir la seguretat de circulació. Van reasfaltar el ferm de la via, afectat per les diferents fogueres que els pagesos van fer per escalfar-se, i van despenjar cartells i senyals viaris afectats per l’alta temperatura i el fum.Els mobilitzats van assenyalar abans de marxar que si les negociacions amb el Govern no avancen, tornaran a reprendre les protestes per Setmana Santa.El tall a Tàrrega va afectar també la carretera que va fins a Guissona, l’L-310, i la que connecta la capital de l’Urgell amb Agramunt, la C-14, cosa que va obligar els usuaris a buscar itineraris alternatius. És per aquesta raó que el centre de la ciutat, per on passa l’N-II, es va veure col·lapsat durant tota la setmana per les desviacions de trànsit de l’A-2.

D’altra banda, Unió de Pagesos ha convocat per dimarts vinent una concentració davant del Parlament, coincidint amb el ple monogràfic sobre el camp, com a mesura de pressió perquè a la fi s’adoptin mesures efectives.