La Marea Pensionista torna al carrer per exigir pensions “dignes”

Una desena de membres de la Marea Pensionista de Lleida es van concentrar ahir a la plaça de la Paeria per reclamar la revalorització de les pensions respecte a l’increment de l’IPC acumulat anual i per exigir que la pensió mínima estigui igualada al salari mínim interprofessional. Aquesta entitat ha convocat per al dia 21 una jornada informativa i de debat per advertir dels riscos en les hipoteques inverses. La jornada se celebrarà a l’Ateneu Popular de Ponent.