Les dones només lideren el 28% dels ajuntaments de la província de Lleida

A Lleida només un 30% de les alcaldies estan controlades per dones. Això significa que dels 225 municipis de la província, seixanta-tres tenen alcaldesses, segons les dades del Govern. Amb tot, existeixen diferències entre comarques. Per exemple, mentre que el Pallars Sobirà i el Jussà són de les que més desigualtat presenten entre homes i dones, l’Alta Ribargorça es troba entre les tres úniques comarques, al costat del Barcelonès i el Garraf, amb més alcaldesses que alcaldes. La diferència és menor si ens fixem en els regidors o tinents d’alcalde sorgits de les últimes eleccions municipals. A la província hi ha 634 dones ocupant aquests càrrec, dels 1.453 designats, la qual cosa representa un 43,63 per cent.

En tot el conjunt de Catalunya, més de dos de cada tres entitats del sector públic estan dirigides per homes. Segons apunten dades de la Generalitat, el 67,9 per cent de les persones que consten com a responsables dels prop de 200 organismes públics que s’inclouen en els pressupostos del 2024 són del gènere masculí. Es tracta, doncs, de directors, gerents, consellers delegats o presidents de fundacions, societats mercantils, consorcis i altres entitats participades per l’administració catalana. Així mateix, amb dades de finals de febrer, el 73,5 per cent dels alcaldes i el 56,1 per cent de regidors sorgits de les últimes eleccions municipals són també homes, amb més prevalença a les localitats petites.