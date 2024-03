Els socis d'Afrucat tindran la llum un 45% més barata

Les empreses fructícoles sòcies d’Afrucat tindran una rebaixa de fins al 45% en el preu de l’electricitat des del juliol d’aquest any fins al mateix mes del 2025. L’empresa lleidatana Atlas Energia ha adquirit els tres lots de la subhasta anual per a la compra d’energia que du a terme la patronal i que aquest any ha estat “molt freqüentada, amb 25 comercialitzadores participants i molta competència”, va explicar Afrucat. Per la seua part, Atlas Energia “referma el seu compromís amb els productors de fruita lleidatans i es converteix en adjudicatària”, amb un estalvi que xifra en uns 2 milions d’euros.

El director general d’Afrucat, Manel Simon, va explicar que “hem decidit iniciar el procediment de compra aquest mes de març aprofitant la baixada de preus que s’ha produït en el mercat elèctric durant els últims mesos i davant de la possibilitat que tornin a augmentar les properes setmanes. L’objectiu és sempre aprofitar el millor moment per assolir els millors preus del mercat per a les nostres centrals fruiteres. Podríem dir que el mercat, durant els mesos de febrer i març, ha assolit els nivells de preus dels anys 2013-2019 i per això hem avançat la compra d’energia”. Néstor Gutiérrez, CEO d’Atlas Energia, per la seua part, va assenyalar que la companyia continua “apostant pel sector de la fruita, molt ofegat i que pateix una profunda crisi, oferint solucions i un bon preu, un servei del qual es podran beneficiar centenars d’empreses i famílies”. Amb aquesta operació, “es manté i consolida com a proveïdor oficial d’una de les associacions més importants del sector agroalimentari estatal, amb què ja col·labora des del juliol del 2020”. De fet, ja havia guanyat en edicions anteriors algun dels tres blocs que surten a subhasta, però en aquesta ocasió ha presentat les millors ofertes en tots, un de mitjana tensió i dos de baixa.