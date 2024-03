L’impost al combustible de l’aviació a la UE perjudicarà l’economia espanyola en reduir la despesa turística

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La introducció d’un impost al combustible d’aviació a la Unió Europea (UE) reduiria la despesa turística, la qual cosa impactaria "negativament" en el creixement econòmic d’Espanya en provocar una caiguda de 6.100 milions d’euros en la despesa turística.

Això aniria aparellat a una reducció del 8,7% en la demanda de passatgers, un descens de 7.7000 milions d’euros en el PIB i la pèrdua de fins 50.00 llocs de treball.

Així es plasma en un informe elaborat per la consultora econòmica global Steer i comissionat per Airlines for Europe (A4E) i l’Associació Europea de Líneas Aéreas Regionales (ERA, per les seues sigles en anglès), que destaca que un impost al querosè de l’aviació suposarà "un fre en els esforços de les companyies aèries per avançar en la sostenibilitat, ja que els diners recaptats no anirien destinats a la descarbonització de l’aviació.

Per això, les dos associacions demanen a la UE que, al seu lloc, se centri en l’aplicació de mesures que possibilitin de forma efectiva la reducció de l’impacte ambiental de l’aviació i que preservin al seu torn la competitivitat econòmica i els beneficis socials de les aerolínies europees i l’aviació.

Entre aquestes mesures està invertir en el desenvolupament del Combustible Sostenible d’Aviació (SAF, per les seues sigles en anglès), tecnologies aeronàutiques més sostenibles i per reformar l’espai aeri europeu per aconseguir una reducció d’emissions més elevada de CO2.

La UE està debatent actualment un impost intracomunitari sobre el combustible d’aviació com a part de la proposta de la Comissió Europea per revisar la Directiva 2003/96/CE, sobre la imposició dels productes energètics i l’electricitat (denominada Directiva sobre la Fiscalitat de l’Energia o ETD) presentada el 14 de juliol de 2021.

A4E i ERA van encarregar aquest estudi a Steer per quantificar l’impacte econòmic d’un impost intracomunitari al combustible de l’aviació, amb especial atenció a algunes de les regions de la UE les economies de les quals depenen especialment del transport i el turisme, entre aquestes Espanya.