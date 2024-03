Sobreestants, amb 60 ofertes de feina que no cobreix per la falta de tècnics

L'Associació de Sobreestants de Catalunya, amb seu a Tàrrega, ha rebut en el poc que va del 2024 un total de 60 ofertes de treball a Catalunya i Andorra, tant d'empreses públiques com privades, que no pot cobrir per falta de professionals del sector d'edificació i d'obra civil. L'escola expedeix cada any uns 10 títols.

Falten tècnics qualificats en obra civil i edificació. “En el poc que va d’any, hem rebut un total de 60 ofertes de feina a Catalunya i Andorra, tant d’empreses públiques com privades, que no podem cobrir per falta de professionals del sector”, va lamentar ahir el president de l’Associació de Sobreestants de Catalunya, amb seu a Tàrrega, Carlos Pascual, en el marc d’una jornada pràctica de topografia (vegeu el desglossament).

Pascual va fer una “crida” a apostar per aquests estudis tècnics i aquesta professió (també anomenada capatàs d’obra), malgrat que va reconèixer que “requereix molta dedicació i has de sentir-la”. El president de l’Associació de Sobreestants veu el futur immediat difícil. “Auguro un 2025 molt complicat perquè faltarà la figura del tècnic superior d’edificació i obra civil; les jubilacions van avançant de forma progressiva mentre que entre els anys 2011 i 2016 no va sortir cap titulat: les ofertes eren nul·les coincidint amb la fi de la bombolla immobiliària i la feina era totalment desconeguda”. Els últims anys, els instituts que ofereixen cicles formatius d’aquestes característiques han vist com s’han anat animant i els alumnes es mostren satisfets, tant els que ho estudien per vocació o perquè els agrada el sector com els que van optar per aquest camí perquè van pensar que seria una bona oportunitat d’accés al món laboral. Per exemple, a l’institut Torre Vicens de Lleida ofereixen el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació i el Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) de Projectes d’Edificació, amb un total de 90 alumnes (60 el de grau mitjà i 30 el de superior) mentre que l’Escola de Sobreestants de Tàrrega ofereix únicament el CFGS de Projectes d’Obra Civil, amb un total de 20 alumnes. De fet, el centre de la capital de l’Urgell és únic a Lleida i rep estudiants de tot Catalunya. Expedeix cada any uns deu títols. Pascual va afirmar, d’altra banda, que davant la falta de personal qualificat algunes empreses aposten per la maquinària, però va defensar el valor humà de la professió.

«Vaig entrar amb por però estudio el que m’agrada»

Estudia el CFGM en Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació a Tarragona perquè “em sembla un sector molt interessant en el qual crec que hi ha molta feina”. Reconeix que va entrar amb por però “realment és molt xulo, entretingut i divertit perquè estudio el que realment m’agrada”, apunta.

«És una professió molt bonica i animo a conèixer-la»

Cursa un CFGM en Obres d’Interior, Decoració i Rehabilitació a Lleida perquè “m’agrada el món de l’obra i volia aprendre’n més”. “És una professió molt bonica i animo a conèixer-la”, afegeix. Malgrat ser conscient que hi ha molta demanda (el seu pare era paleta), ho estudia per “vocació”, destaca.

«T’obre una bona porta d’accés al món laboral»

Estudien el CFGS de Projectes d’Obra Civil a Tàrrega. Campo prové d’un cicle de grau mitjà del sector que va cursar a Mollerussa i Alonso procedeix de Batxillerat.Aquest últim afirma que “és un cicle molt recomanable, t’obre una bona porta de cara al món laboral, amb unes bones condicions i un bon sou”, alhora que destaca que “és positiu perquè ara mateix calen molts professionals, especialment en topografia”.Campo, d’altra banda, afegeix que, “si ho fas bé, trobaràs feina ràpida perquè hi ha molta demanda”.

Segona jornada amb empreses pioneres en topografia

L’Associació de Sobreestants de Catalunya va organitzar ahir la segona edició d’una jornada pràctica de topografia per donar a conèixer la tecnologia capdavantera del sector de la mà de tres empreses pioneres a nivell nacional i internacional com són Al-Top, Leica-Instop i Topcon. Entre la maquinària que s’hi va poder veure i provar hi havia un làser escàner 3D dinàmic i un robot impressora de marca de línies divisòries d’envans. La jornada va reunir unes 120 persones, entre socis i alumnes dels centres que cursen cicles formatius: instituts Santa Eugènia de Girona, Torre Vicens de Lleida, Comte de Rius de Tarragona i l’Escola de Sobreestants de Tàrrega.