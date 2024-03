BonÀrea inverteix 7 milions en una fàbrica de pinsos per a mascotes

El Consell de Govern aragonès va donar ahir llum verda al projecte la Corporació Alimentària Guissona per a una planta de pinsos per a mascotes (petfoods) que està construint a la plataforma agroalimentària que posseeix al municipi saragossà d’Épila, que suposarà una inversió de 6,9 milions d’euros i comptarà amb una superfície d’11.750 metres quadrats. Es tracta d’un tràmit que s’emmarca en el Projecte d’Interès General d’Aragó (PIGA) corresponent a aquesta plataforma i no requerirà una llicència municipal, la qual cosa agilitza la construcció de la nova instal·lació. La planta tindrà una capacitat de producció de 60.000 tones a l’any (240 al dia) de pinsos per a mascotes en la fase 1. Aquesta quantitat serà el doble amb la posada en marxa de la fase 2.

BonÀrea desenvolupa la implantació de la nova plataforma industrial en tres fases. En la primera, es va procedir a la urbanització general de la parcel·la i la dotació de xarxes d’infraestructures necessàries, mentre que es va realitzar la construcció de diferents instal·lacions. En una segona fase, es procedeix a la construcció de naus industrials per a la progressiva posada en funcionament de les diferents activitats alimentàries que es desenvoluparan en el complex: pa, productes sense gluten, elaborats carnis, escorxador de pollastres, escorxadors de porcs, avaluació de plàstics, subproductes i tallers per a vehicles. La tercera fase comprèn la construcció d’oficines, dos escorxadors més, naus per a fruita seca, fruites i verdures, postres, líquides i formatges, així com la fàbrica de pinsos el vistiplau de la qual es va donar ahir pel Govern aragonès.La inversió final és propera als 400 milions i generarà uns 4.000 llocs de treball quan estigui a ple rendiment.

Els consumidors podran escanejar un QR que els ofereix tota la informació del producte

D’altra banda, bonÀrea presentarà a la fira Alimentaria 2024, que se celebrarà des del dia 18 al 21 d’aquest mes, el desenvolupament de Directe a l’origen, un projecte propi de traçabilitat per donar a conèixer la procedència i l’itinerari dels seus productes, així com les seues principals característiques, amb una inversió d’uns 2,1 milions d’euros. El consumidor, mitjançant el simple escaneig d’un codi QR ubicat a l’etiqueta del producte, podrà accedir a informació específica sobre el seu origen i procés d’elaboració, segons la tipologia del producte, i fins i tot a receptes que en pot elaborar.