La UE proposa ara suavitzar les exigències ambientals de la PAC

La Comissió Europea (CE) va proposar ahir suavitzar algunes de les exigències ambientals a què obliga la Política Agrícola Comuna (PAC), una mesura que se suma a altres iniciatives adoptades en les últimes setmanes per provar d’apaivagar les protestes dels pagesos europeus. Entre els canvis hi ha els d’eximir de controls i sancions relacionats amb els requisits mediambientals que s’han de complir per accedir a ajuts les petites explotacions agràries, de menys de 10 hectàrees, per alleujar la càrrega administrativa del camp.

Així ho va avançar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, al primer ministre polonès, Donald Tusk, en una conversa telefònica prèvia a la presentació formal de la proposta. També planteja eliminar l’obligació dels agricultors que reben subvencions de la PAC de no conrear part de les seues terres, les anomenades BCAM –Bones Condicions Agràries i Mediambientals – i passar en lloc seu a un “pla d’incentius”.Aquesta nova mostra de solidaritat amb el sector se suma a la relaxació dels requisits mediambientals associats als ajuts de la PAC que ja va anunciar l’Executiu comunitari a finals de febrer amb l’ànim d’apaivagar les mobilitzacions del camp a tot just tres mesos de les eleccions europees.El ministre espanyol d’Agricultura, Luis Planas, va manifestar que la proposta anunciada per la Comissió Europea (CE) recull les peticions d’Espanya per a la simplificació de la PAC.Tanmateix, organitzacions agràries com COAG, de la qual forma part JARC, van qualificar d’“insuficients” les propostes, mentre que UPA va mostrar interès perquè les mesures de simplificació de la Política Agrària Comuna s’apliquin la campanya d’aquest any.

Agricultors espanyols van mantenir ahir les protestes i preparen una mobilització a Madrid

Ahir, els agricultors i ramaders van protagonitzar protestes a Castella i Lleó i Castella-la Manxa, i preparen una manifestació a Madrid, amb el missatge que resistiran fins a veure mesures concretes del Govern de l’Estat i de la Comissió Europea.També ahir es va fer una reunió entre la plataforma Revolta Pagesa, la FCAC, Unió de Pagesos i Acció Climàtica per continuar avançant en els acords assolits per posar fi a les mobilitzacions i els talls de carreteres. Entre altres temes es van tractar els ajuts per la sequera o l’avanç dels pagaments dels ecorègims de la PAC. La plataforma va criticar l’absència de JARC.