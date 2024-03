La capacitat d'adaptar-se a canvis, clau per a l'ocupació

La capacitat dels professionals per adaptar-se al canvi és la competència més ben valorada per les empreses al contractar a futurs professionals, segons el nou Baròmetre de Competències i Llocs de Treball de Catalunya, impulsat per la Universitat Oberta de Catalunya i la patronal de les petites i mitjanes empreses PIMEC. Aquest baròmetre naix amb l’objectiu de convertir-se en un centre d’observació que permeti respondre a la gran pregunta sobre quins són els llocs de treball i competències més demandats pel mercat de treball.

El baròmetre ha detectat que adaptar-se al canvi és la competència general més ben valorada per les empreses en tots els àmbits professionals. S’ha constatat, de fet, que un 51% de les ofertes laborals publicades a Catalunya el 2023 exigien aquesta competència. A més, se sol·licita en la majoria dels sectors (96%) i llocs de treball (68%), “la qual cosa indica la seua importància transversal en el mercat laboral català”, segons Carme Pagès Serra, professora i investigadora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC.

Assumir la responsabilitat, gestionar el temps i acceptar les crítiques, qualitats valorades

Durant l’any passat, “sis de cada deu vacants del mercat de treball demanaven competències d’autogestió, com adaptar-se al canvi i assumir la responsabilitat; quatre de cada deu vacants sol·licitaven competències socials i de comunicació, com treballar en equip i dirigir altres persones, mentre que tres de cada deu esmentaven capacitats de raonament, com resoldre problemes i pensar creativament”, explica Pagès. Així, en el rànquing de competències valorades per les empreses, la segona més sol·licitada va ser assumir la responsabilitat (29%), seguida de gestionar el temps (27%), acceptar les crítiques i l’orientació (19%), gestionar l’estrès (18%) i mostrar iniciativa (18%). Altres competències que també són presents en els requisits de les ofertes laborals, encara que en menor grau, són el fet de mostrar compromís (11%), gestionar la qualitat (10%), treballar de forma independent (10 per cent), mostrar determinació (9%) i treballar eficientment (4 per cent).