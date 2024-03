Hisenda dispara un 17,2% els ingressos a Lleida, amb una mitjana de 3.100 €/persona

L’Agència Tributària Espanyola va disparar l’any passat la seua recaptació a Lleida un 17,2%, fins a assolir els 1.386,6 milions d’euros. Els ingressos van créixer més del doble que en el conjunt de l’Estat, que va augmentar un 6,4% i van suposar per a les arques públiques un total de 271.935 milions. Així consta a l’últim informe que acaba de fer públic l’Agència Tributària.

Tenint en compte que Lleida té 447.343 persones censades, el fisc espanyol va ingressar l’any passat una mitjana de 3.099 euros per cada resident. Però cal tenir en compte que grans empreses de Lleida tenen la seu fiscal en altres territoris, com Barcelona, i els seus pagaments computen allà. La mitjana estatal va ser de 5.655 euros per persona. En el cas de Catalunya, la recaptació va superar els 53.543 milions, la qual cosa representa de l’ordre de 6.776 euros de mitjana per residents. Els ingressos bruts del fisc a Lleida van créixer l’any passat un 10,5%, fins a superar els 1.905 milions. Però, a més, l’Agència Tributària va reduir les devolucions als contribuents en un 4,1%, amb prop de 519 milions. Aquesta evolució contrasta amb el conjunt de l’Estat, on els ingressos van créixer un 5,9% i les devolucions també van augmentar, encara que en una taxa molt inferior, del 3,9%.L’impost sobre la Renda es manté com la gran font d’ingressos del fisc, amb 621 milions, xifra gairebé idèntica a la del 2022. Al darrere se situa l’IVA, amb prop de 461 milions i un repunt del 46,8%. Aquest espectacular creixement s’explica en part per la inflació. Si un producte incrementa el seu preu, augmenta la recaptació. En tercer lloc, l’impost de societats, un termòmetre de la marxa de les empreses. La recaptació va créixer un 23,9% i va representar més de 288 milions.

Dimecres arranca la campanya de la Renda del 2023

La campanya de la Renda i Patrimoni del 2023 arrancarà dimecres 3 d’abril amb la presentació de les declaracions per Internet, però des d’ahir, per primera vegada, els contribuents ja poden accedir des del lloc web i l’aplicació mòbil de l’Agència Tributària (AEAT) a les seues dades fiscals des de fa dos setmanes abans que s’iniciï. Segons el calendari publicat, la campanya arrancarà el 3 d’abril, i s’estendrà fins a l’1 de juliol. Entre les novetats que val a tenir en compte de cara a aquesta campanya destaca que tots els autònoms estaran obligats a fer la declaració independentment dels seus ingressos.L’any passat, els contribuents lleidatans van presentar un total de 224.132 declaracions. D’aquestes, 128.244 sol·licitaven devolucions per un import que sumaven els 99,113 milions d’euros. A l’acabar l’any 2023 se n’havien pagat 123.710 amb un import total de 92,808 milions.