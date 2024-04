Lleida, l’única província catalana que perd autònoms el primer trimestre de l’any

El Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) va sumar durant el primer trimestre de l’any a Espanya 19.231 autònom, la qual cosa suposa un creixement del 0,6% respecte a desembre de 2023, fins un total de 3.359.076 treballadors per compte propi, segons informa la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA).

No obstant, Lleida es troba entre les 16 de les 50 províncies espanyoles que van perdre treballadors per compte propi entre gener i març. Palència i Zamora van ser les que van registrar els descensos més importants d’autònoms en el primer trimestre amb una caiguda del 0,5%, seguides de prop per Lleida, Àvila i Terol, les tres amb un descens del 0,4%. De fet, la demarcació va ser l’única província de Catalunya que va perdre treballadors per compte propi (-160 autònoms). Lleida comptava al tancament de març amb 37.000 autònoms, dels quals 4.300 eren treballadors agraris.