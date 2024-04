Vall Companys, premiat amb el certificat de qualitat Aves de España

El lleidatà Grupo Vall Companys està compost per més d’un centenar d’empreses.SEGRE

detail.info.publicated Agències Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Grupo Vall Companys ha rebut el certificat de qualitat Aves de España, que reconeix la producció de carn d’aus de corral espanyola des de la seua criança, producció, preparació d’elaborats i la seua distribució per tot el món. Les empreses Avícola Hidalgo, Nutrave i Redondo també han obtingut aquest certificat, impulsat per la Asociación Interprofesional Española de Carn Avícola (Avianza). L’entrega d’aquests reconeixements es basen en el compliment dels principals valors de tota la cadena de producció: la sostenibilitat (tant mediambiental, com econòmica i social), el Benestar Animal i la Seguretat Alimentària.

D’aquesta manera, les companyies Avícola Hidalgo, Nutrave, Redondo i Grupo Vall Companys (a través de les seues filials Pondex i Avigal) ja poden afegir als seus envasos l’etiqueta identificativa d’Aves de España, perquè el consumidor associï el consum d’aus amb aquesta denominació amb un producte que compleix els més alts estàndards de qualitat a tota la cadena alimentària.

La certificació Aves de España als productes carnis avícoles assegura al consumidor que els operadors que l’obtenen disposen d’un sistema certificat que inclou estrictes requisits de traçabilitat, qualitat i control, identificant al mercat als aus de corral per a la producció de carn (fresca, refrigerada o congelada, ja sigui envasada o a granel) i productes elaborats, transformats o processats amb la mateixa.

Per a això, els productes que compleixin amb tots els requeriments del reglament i se certifiquin, comptaran amb l’etiqueta Aves de España al seu envàs. A més, aquest logotip porta un codi QR, en el qual el consumidor podrà escanejar i conèixer de prop totes les certificacions de seguretat, qualitat i benestar animal del producte que està consumint.