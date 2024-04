detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de Mercadona, Juan Roig, destinarà aquest any 146 milions d’euros procedents del seu patrimoni personal i de dividends repartits per la cadena de supermercats a reactivar l’economia valenciana i nacional, així com a tasques socials, esportives i de mecenatge, que suposa un 46% més. En concret, Roig destina a la societat la seua retribució bruta de 12 milions d’euros de 2023 (5,5 milions d’euros una vegada abonat el 54% en concepte d’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF)), així com el dividend percebut a compte dels resultats de la cadena valenciana (108,7 milions d’euros), segons han informat a Europa Press fonts de la companyia.

Mercadona ha destacat a més en els comptes remesos al Registre Mercantil, facilitats per Infoempresa, que la retribució de Juan Roig "és conforme amb el seu lideratge i experiència personal i és en línia amb la que se satisfà al mercat per a companyies comparables". La cadena de supermercats va repartir l’any passat un dividend de 201,076 milions d’euros, la qual cosa suposa un 24,7% més respecte als 161,12 milions d’euros de 2022. Tant Roig com la seua esposa, la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia Herrero, amos del 80% de Mercadona, dediquen part del seu patrimoni a emprenedoria, formació i mecenatge esportiu. Així, reinverteix una part important dels dividends i del seu patrimoni personal, a través del 'Projecte Llegat’, en les seues diferents iniciatives (emprenedoria, formació, esport, entreteniment, art i cultura).

Aquest projecte, que naix del convenciment que "el coneixement i els diners donen la felicitat... si els comparteixes", s’inicia el 2012 amb l’objectiu d’ambdós de compartir els seus coneixements i patrimoni personal per contribuir altruistament al desenvolupament de la societat per mitjà del suport a l’emprenedoria, la formació, l’art, la cultura i el mecenatge esportiu. D’aquesta forma, a través de Marina de Empresas, Roig ha aconseguit crear l’ecosistema de talent més gran, innovació, lideratge i emprenedoria de tota la Mediterrània, en la qual té previst elevar la seua inversió aquest any fins els 15 milions d’euros. Té tres eixos diferenciats: EDEM, universitat i escola de negocis per a la formació empresarial; Llançadora, acceleradora que dona suport a 'empreses emergents’; i Angels, societat que inverteix en líders emprenedors.