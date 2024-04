La lleidatana Recomotor ja ven més a Europa que a Espanya

Imatge de les instal·lacions de Recomotor per a la classificació i venda de peces de segona mà.Recomotor

Recomotor, el distribuïdor més gran de peces recuperades per a tallers i professionals de l’automoció, ha augmentat la seua presència al mercat europeu i ja ven més a l’exterior que a Espanya. Així ho ha revelat la firma lleidatana, que detalla que el 52% de la facturació de la start-up de recanvis de cotxe procedeix del mercat europeu, impulsat per l’ampliació de la seua cartera de comandes de tallers estrangers aquest any.

L’empresa, que va començar el seu camí el juny de 2021, va tancar el 2023 amb una facturació que supera els 3,5 milions d’euros, davant el milió aconseguit a l’exercici anterior, i preveu tancar aquest any amb unes vendes pròximes als 9 milions d’euros. Recomotor, que ha reforçat la seua plantilla en l’àrea de comercial i tècnica per arribar als 43 empleats, també ha posat en marxa el magatzem més gran de peces recuperades d’Europa a Lleida, que li ha permès obtenir-ne 10.000 en sis mesos.

El CEO de la firma, Jan Amat, assegura que "ens hem centrat a treballar la digitalització dels desballestaments connectant amb clients estrangers i venent a través d’altres plataformes online cap a altres països", i afegeix que "en un futur proper centrarem esforços a poder certificar les peces en els desballestaments més grans d’Espanya per poder vendre més volum fàcilment a l’exterior".