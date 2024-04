Volkswagen i Ford, a la cua en el compliment amb els objectius d’emissions de CO2 el 2025, segons T&E.

detail.info.publicated europa press

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Volkswagen i Ford són els dos fabricants que més avall es troben en el rànquing de companyies que no han complert els objectius d’emissions de diòxid de carboni (CO2) fixats per la Unió Europea (UE) per als cotxes nous el 2025.

En concret tenen una bretxa de 22 i 24 grams CO2/km respectivament, i necessitaran redoblar esforços per complir amb els objectius, segons l'estudi de la Federació Europea de Transport i Medi Ambient (T&E) publicat aquest dimecres.

L’organització explica que la regulació de l’emissió del CO2 dels automòbils és la mesura més important per reduir les emissions dels automòbils nous a Europa. Per tant, és gràcies a aquest reglament que les emissions de CO2 dels cotxes nous a la UE s’han reduït un 28% des de 2019.

El 2025 entrarà en vigor la següent etapa d’aquest reglament amb una reducció del 15% respecte a la base d’emissions de 2021. En aquest sentit, T&E estima la bretxa de compliment dels fabricants d’automòbils amb aquest objectiu de 2025 en funció de les seues emissions el 2023.

L’anàlisi mostra que Volvo Cars ja compliria l'objectiu de 2025 en funció de les seues vendes de 2023, mentre que fabricants d’automòbils com Kia o Stellantis tenen una bretxa de menys de 5 gCO2/km i, per tant, sembla que estan ben encaminats cap als seus objectius per a 2025.

T&E assenyala que, la lliçó clau de l’objectiu 2020/21, és que, malgrat que els fabricants d’automòbils van estar per sota de l’objectiu en 2018-2019, tots van complir l’objectiu (o només el van incomplir per un petit marge).

El que demostra que és difícil predir la capacitat d’un fabricant d’automòbils per complir un objectiu futur tenint en compte els avenços dels dos anys anteriors. Tanmateix, T&E afirma que el que està clar és que els fabricants d’automòbils coneixen l’objectiu per a 2025 des de 2017 i tots han preparat i ajustat les seues estratègies per complir-lo el 2025.

Així mateix, assenyala que existeixen múltiples estratègies i flexibilitats que els fabricants d’automòbils poden i estan aprofitant per complir els objectius, que van des de més vendes de vehicles elèctric de bateria (BEV), la millor estratègia a llarg termini, fins una eficiència més gran dels models de combustió i l’agrupació d’emissions entre diversos fabricants.

D’altra banda, l’organització apunta que els fabricants d’automòbils també poden fer molt per ajustar les seues vendes modificant els preus i els incentius dels concessionaris, o planificant nous models i disponibilitat de variants per quan necessitin vendre més vehicles elèctrics.

No obstant, T&E subratlla que molts fabricants d’automòbils estan donant prioritat a vehicles "més grans i cars". Aquests vehicles més pesats són més contaminants, però ofereixen més marges de benefici.

Com a resultat, la falta de models de vehicles elèctrics assequibles està frenant les vendes de vehicles elèctrics, la qual cosa explica algunes de les importants bretxes actuals respecte als objectius de 2025.

T&E reclama que "després d’anys de guanys, ja és hora que els fabricants llancin models de vehicles elèctrics assequibles per al mercat massiu i ajustin els seus preus per incentivar els seus vehicles més nets".

Els fabricants necessiten vendre un 24% de BEV el 2025 per complir?

Un altre fet que ressalta l’organització és que, si els fabricants d’automòbils no milloren les seues vendes de vehicles de motor de combustió interna (HISSI) en comparació amb 2023, necessitarien vendre un 24% de vehicles elèctrics de bateria (BEV) el 2025.

A més d’introduir nous models BEV, els fabricants d’automòbils també poden vendre més híbrids o reduir la mida dels models més contaminants.

En aquest cas, la participació mitjana de vendes de BEV podria reduir-se al 18% per complir els objectius de 2025. Els fabricants d’automòbils també poden optar per "agrupar" les seues vendes, com ho van fer Profunda, Jaguar Land Rover i Tesla el 2022, indica.

Volvo Cars i Tesla també podrien ser candidats per agrupar-se el 2025. Si els fabricants d’automòbils com Volkswagen, Ford i Mercedes-Benz agrupessin les seues vendes amb els líders de la taula (Tesla i Volvo Cars), la quantitat de BEV que aquests tres fabricants d’automòbils haurien de vendre disminuiria en un 36%, explica.

Per tant, T&E assenyala que si es posa això en perspectiva, l’objectiu per a 2025 "és fàcil", ja que es va limitar a un -15%, proposat el 2017 i no es va modificar en la revisió de 2023 com un compromís al camí cap a una ambició més alta per a 2030 sota el Pacte Verd de la UE.

A més, destaca que atesa la cursa global per dominar el mercat de vehicles elèctrics, "relaxar l’única política que impulsa els fabricants d’automòbils europeus a invertir en electrificació aniria en contra dels interessos industrials i de sobirania europeus".

"Si la UE decideix debilitar la seua regulació o renunciar a les multes, corre el risc de desacreditar l’agenda i les normes climàtiques de la Unió i deixar als fabricants d’automòbils europeus a mercè de les ambicions dels fabricants d’automòbils globals", afegeix l’organització.

També, conclou que "en lloc de qüestionar les normes", els fabricants d’automòbils europeus haurien "de fer el correcte per al clima i l’economia de la UE i intensificar els seus esforços per complir-les i demostrar que estan plenament compromesos amb la transició a l’electricitat".