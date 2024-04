Lleida, la ciutat amb més rendibilitat de l’habitatge

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Lleida és la capital de l’Estat amb més rendibilitat en la compra d’un habitatge per posar-la al mercat de lloguer al tancament del primer trimestre, amb un 8,4% brut, segons un estudi realitzat per Idealista. La rendibilitat mitjana en el conjunt de l’Estat és del 7,3%. El portal immobiliari ha explicat que la rendibilitat d’un immoble duplica les taxes que ofereixen els bons de l’Estat a 10 anys (3,2%) "en el pitjor dels casos".

D’altra banda, l’estudi conclou que les oficines es mantenen com la inversió immobiliària més rendible. Així, comprar una oficina a Espanya per llogar-la ofereix una rendibilitat bruta de l’11,8%, davant el 13,1% de l’any anterior. Així mateix, els locals han generat un rendiment del 9,9% (9,7% a l’exercici anterior) i en el cas dels garatges, la rendibilitat se situa en el 7%, per sota del 7,1% de març de 2023, segons les dades del portal immobiliari. En aquesta línia, l’estudi ha relacionat els preus de venda i lloguer de diferents productes immobiliaris per calcular la seua rendibilitat bruta.

Les capitals més rendibles

Per capitals, Lleida se situa com la ciutat més rendible, amb un 8,4%, seguida de Múrcia (7,8%), Huelva (7,4%), Almeria (7,2%), Segòvia (7,2%), Jaén (7,1%) i Zamora (7%). Al contrari, Sant Sebastià és la ciutat on la rendibilitat és més reduïda (3,8%), seguida per Cadis (4,7%), A Coruña (4,8%), Palma (4,8%), Pamplona (4,9%) i Bilbao (5%). En el cas dels grans mercats, a Madrid la rendibilitat assoleix el 5,2% i a Barcelona arriba fins el 5,8%, segons les dades obtingudes pel portal immobiliari. Els locals de Múrcia i Àvila presenten el retorn "més sucós" entre les capitals, amb un 11,6% de rendibilitat bruta en ambdues ciutats. Els segueixen Santa Cruz de Tenerife (10,7%), Huelva (10,6%), Lleida i Saragossa (10,5% en ambdós casos).

Rendibilitat de les oficines

Idealista destaca que el retorn d’oficines més gran s’obté a Sevilla (13,7%), Burgos (9,6%), Albacete (9,5%), Almeria (9,4%), Saragossa (9,3%), Vitòria (8,8%), Còrdova (8,6%), Lleida (8,5%), Santander (8,4%) i Barcelona (8,2%). De l’altre costat de la taula, Ourense és el mercat en les que la rendibilitat de les oficines és menor, amb un 6%, seguit de Girona i Bilbao (6,3% en ambdues ciutats). En aquesta línia, el portal immobiliari ha explicat que el mercat d’oficines no és "tan uniforme" com el d’altres productes, per la qual cosa resulta "impossible" obtenir dades estadístiques de gairebé la meitat de les capitals espanyoles. Quant a la rendibilitat dels garatges, el producte "menys rendible", Idealista ha destacat que la rendibilitat més gran s’obté a Múrcia (10,1%), Àvila (10%), Castelló (8,1%) i Lleida (7,2%). A Madrid la taxa de retorn se situa en el 5,4% i a Barcelona arriba fins el 6,3%.