El nou repunt de preus porta la inflació a Lleida fins al 3,1%

L’Índex de Preus de Consum (IPC) ha crescut quatre dècimes en el mes de març a les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran en comparació amb el febrer i se situa fins a un 3,1 per cent en comparació amb l’any passat. Els preus van pujar sobretot per l’encariment de l’electricitat i els carburants, segons les dades publicades ahir divendres per l’Institut Nacional d’Estadística.

Val a recordar que aquest mes de març ha estat el primer mes en què l’IVA de la llum ha tornat al 21 per cent i ha deixat de ser reduït.El creixement dels preus anual a la província de Lleida és el mateix que registra el conjunt de Catalunya.Els preus han patit aquest març a Lleida en tots els sectors respecte al mateix mes d’un any abans, i els més inflacionistes han estat el del vestit i calçat (5,4%); el lleure i la cultura (4,6%); les begudes alcohòliques i tabac (4,4%); restaurants i hotels (4,2%); transport (3,7%); l’ensenyament (3,6%); aliments i begudes no alcohòliques (3,3%); altres béns i serveis (2,8%) i la sanitat (2,6%).Ho han fet en menor mesura l’habitatge, amb un 1,2% (que comprèn l’aigua, electricitat, gas i altres combustibles); les comunicacions ho han fet un 0,6% i finalmentels mobles, articles de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar, un altre 0,6%.Val a destacar que els aliments segueixen la tendència a la baixa dels últims mesos i a les comarques de Lleida, dos dècimes menys que al febrer, encara que continuen sent un 3,3% més cars que l’any passat.Així, l’IPC a Catalunya creix un 3,1% al març respecte a un any abans, quatre dècimes més que al febrer (2,7%), i la taxa intermensual va pujar un 0,9%.

La taxa interanual de Catalunya se situa una desena per sota de la mitjana a Espanya, que per dalt ha estat liderada per Extremadura (3,6%), les Canàries (3,5%), Galícia (3,5%) i Navarra (3,4%), i els menors creixements s’han produït a Melilla (2,7%), la Rioja (3%), Cantàbria (3%) i Madrid (3,1%).En el conjunt de l’Estat, els preus han repuntat al març al 3,2% interanual, quatre dècimes més que el mes anterior, per l’encariment de l’electricitat, mentre que la inflació dels aliments s’ha retallat un punt, fins al 4,3%, dada que suposa la taxa més baixa des de fa més de dos anys.L’INE confirma d’aquesta manera la dada avançada fa dos setmanes i també la de la taxa d’inflació subjacent (sense energia ni aliments no elaborats), que se situa en el 3,3% interanual al març.Dels components de la cistella de la compra, l’oli d’oliva continua sent el que més puja: està un 70 per cent més car que fa un any, un 3,2 per cent més car que fa un mes i un 200,4 per cent més respecte al gener de l’any 2021.