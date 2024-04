Taurus es reforça en el sector de l'automoció

Dos anys després de l’entrada de Taurus Group en el sector de l’automoció amb l’adquisició de TAG Automotive SL, l’empresa anuncia la compra de la unitat productiva de Syncotech Innovative Solutions, que reforçarà l’aposta del grup pel sector de l’automoció.

Aquesta nova adquisició, formalitzada el passat 11 d’abril, consolida i segueix la línia iniciada el 2022, quan el Grup Taurus va adquirir l’empresa TAG Automotive, una empresa referent a nivell mundial en la fabricació de components plàstics per als principals fabricants internacionals com Seat, Audi, Volkswagen, Nissan, Volvo o Grup Antolín, entre d’altres.Amb seu a Santa Perpètua de Mogoda, la nova unitat productiva de Synthesis Coating Technologies SA - Syncotech Innovative Solutions, aporta al grup una plantilla de 25 treballadors. L’esmentada compra reforça el projecte de reindustrialització de la companyia per fabricar en plantes locals i pròpies part dels seus productes que ara produeixen tercers en països d’Àsia i Europa, i que s’emmarca dins del Pla Estratègic 2020-2025 de la companyia amb l’ampliació de la seua capacitat de producció fabril.Segons assenyala Albert López, CEO de TAG Automotive, “aquesta adquisició forma part de la nostra estratègia de posicionar-nos com el principal fabricant de peça plàstica de mida petita i mitjana per al sector de l’automòbil, omplint tot el gap de tipologia de peces i acabats, atès que incorporem els acabats de pintura a la nostra cartera, convertint-nos d’aquesta manera en el fabricant amb un parc de maquinària més gran a Catalunya i un dels principals a la península Ibèrica”.A més, aquesta operació forma part del pla d’innovació i reindustrialització del Grup Taurus a Europa que s’enfoca a la indústria 4.0.

Els 27 aproven la nova norma de reducció d’emissions

Els Vint-i-set van donar ahir llum verda a la nova norma que fixa els estàndards de reducció d’emissions contaminants atmosfèrics procedents del transport per carretera, coneguda com a Euro 7, i que, tal com defensaven els governs, s’aplicarà per als cotxes i vehicles lleugers a partir del 2027 i no del 2025 com volia Brussel·les.D’altra banda, la patronal dels concessionaris de l’Automoció (Faconauto) va reclamar al Govern central un seguit d’“eines per poder complir” amb els objectius de descarbonització que s’exigeix a la indústria de l’automòbil.