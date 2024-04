Mèxic i Rússia assesten més retallades a l’oferta de petroli cru global

detail.info.publicated patrocinat detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

En tan sols qüestió de setmanes s’han produït variacions significatives en la percepció i el sentiment de mercat al nínxol del petroli. D’acord amb la publicació de març de l’Agència Internacional de l’Energia, s’ha passat d’un excés de cru a un dèficit de petroli. I és que, tot indica que la demanda s’ha expandit més del que en principi cabria esperar com a conseqüència del despertar de la indústria global i la gradual recuperació de l’economia europea. Sens dubte, un dels factors d’inflexió en l’oferta està propiciat per la caiguda de les exportacions procedents de Rússia i Mèxic.

"L’última pujada dels preus del petroli es deu principalment a pertorbacions no planificades en el subministrament i caigudes de les exportacions: hi ha una gran quantitat d’esdeveniments que entren en aquesta categoria", ha revelat Tamas Varga, analista especialitzat de PVM Oil que, com altres experts, vincula la pujada del preu del petroli brent a les últimes oscil·lacions de l’oferta.

Mèxic trepitja el fre amb les exportacions

Recentment, la petroliera Pemex va oficialitzar l’anunci de retallades. En total, s’exportaran 436.000 barrils diaris menys per a, d’acord amb les declaracions del president del govern, facilitar el processament de la producció interna de Mèxic i obtenir una rendibilitat a mitjà termini més gran.

Això es deu a que existeix un marge important de diferència entre l’exportació d’un barril de dièsel (produït amb petroli mexicà i refinat a Mèxic) i l’exportació de cru directament. En aquest cas, el primer té un marge bastant major. No obstant, es tracta d’una implementació que no tindrà efectes com a tal a nivell estructural respecte a l’oferta de productes petrolífers. En qualsevol cas, en un termini pròxim, Mèxic realitzarà unes exportacions d’aproximadament mig milió menys de cru diari.

Rússia planifica una nova retallada

Alhora, Rússia està calculant una reducció de fins a nou milions de barrils diaris per al mes de juny d’acord amb la reducció pactada a través de la OPEP+. En el cas que efectivament es dugui a terme l’esmentada reducció les conseqüències al mercat de cru seran clares ja que es generarà un dèficit important. Sobretot perquè, entre altres coses, han descendit les exportacions de productes refinats procedents de Moscou i com a conseqüència dels atacs perpetrats per Ucraïna a les refineries russes.

En aquests moments, la xifra d’extracció de Rússia s’ubica en els 9,4 milions de barrils cada dia, és a dir, 100.000 barrils diaris menys que els que es van quantificar el gener de l’any passat. Sigui com sigui, en qualsevol cas, el vice-primer ministre va revelar que el volum de producció es recuperarà més endavant i atenent el context internacional en l’àmbit dels hidrocarburs.

Els conflictes de l’Orient Mitjà

Vargas emfatitza altres variables a tenir en compte al mercat del cru que, si bé no tenen unes conseqüències clares en el subministrament tangible com a tal, sí que es converteixen en un factor d’influència en la psicologia dels agents. “Si bé no s’observa escassetat de subministraments com a conseqüència del conflicte entre Israel i Hamas, les tensions a l’Orient Mitjà afegeixen una prima de risc de diversos dòlars al preu del petroli. Els atacs a la infraestructura petrolera russa, d’altra banda, impacten materialment el subministrament de petroli cru i els seus productes i, segons la nostra opinió, aquesta és la raó més destacada darrere del repunt que ha portat el preu del Brent del primer mes de 72 dòlars per barril en mitjans de desembre per sobre dels 91 dòlars actuals” agrega.

D’altra banda, és important tenir present que la demanda de cru s’ha manifestat d’una manera més positiu del que en principi cabria esperar, sorprenent fins i tot a les previsions de l’AIE. Al principi els analistes esperaven una recessió o, com menys, una important desacceleració de l’economia durant aquest any. En aquests moments, malgrat que la incertesa continua sent patent, hi ha prou indicis com per pensar que la indústria ha començat el seu repunt mentre els serveis es mantenen forts. Aquestes circumstàncies sumades als problemes d’oferta especificats serveixen d’impuls llaura que el petroli s’ubiqui en el tram dels 90 dòlars per barril.

La passada setmana en la trobada que es va celebrar entre l’OPEP i Rússia es van pactar les retallades, així com el pla de novembre de 2023 en el qual s’esperaven noves retallades. Malgrat que des de la OPEP+ no hi ha cap objectiu establert com a tal respecte al preu mitjana, fonts de Reuters apunten que la majoria dels països membres situen els 90 dòlars per barril en una bona zona o sweet espot.

L’esmentat llindar representa importants ingressos per als països que formen part de l’OPEP i Rússia al mateix temps que és una franja bastant raonable per a les economies importadores.