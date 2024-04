Obert el termini per demanar ajuts al lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya ha obert aquest dilluns el termini de sol·licitud d'ajuts per al pagament del lloguer per a persones d'entre 36 i 64 anys. Les peticions es poden presentar fins al 10 de maig i la dotació pressupostària inicial és de 20 milions d'euros. Els ajuts al pagament del lloguer –concedits per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya– es destinen a persones que no es troben en risc imminent d'exclusió però que necessiten d'un ajut per poder seguir residint en l'habitatge on viuen. No són lineals i d'una quantitat fixa sinó que s'ajusten a l'esforç que suposa per a cada persona el pagament del lloguer en funció dels seus ingressos, amb un màxim de 200 euros i un mínim de 20 euros al mes.

Els ajuts també tenen en compte la situació geogràfica de l'habitatge, pel que fa al topall màxim del lloguer que pot ser subvencionable, que va dels 900 euros mensuals per habitatge i 450 per habitació a l'àmbit metropolità de Barcelona; 650 euros(350 per habitació) a la resta de la demarcació de Barcelona i a la demarcació de Girona; i de 600 euros per habitatge i 300 per habitació a les demarcacions de Tarragona, Lleida i a les Terres de l'Ebre. Es poden presentar les sol·licituds electrònicament a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya i presencialment a les seus que s'especifiquen a la convocatòria. Al mes de febrer ja es van obrir les convocatòries per a joves fins a 35 anys i per a majors de 65 anys.