Samsung avança Apple i recupera el primer lloc mundial entre els fabricants de 'smartphones’

El gegant tecnològic sud-coreà Samsung va recuperar en el primer trimestre de 2024 la primera posició entre els principals fabricants de telèfons intel·ligents a nivell mundial i que el 2023 li havia pres a la nord-americana Apple, que entre gener i març va patir una caiguda de les seues vendes de gairebé el 10%, segons revelen els resultats preliminars de l’informe 'Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker' elaborat per la consultora IDC.

Segons l’estudi, els enviaments mundials de telèfons intel·ligents van augmentar un 7,8% interanual en el primer trimestre de 2024, fins a 289,4 milions d’unitats, davant els 268,5 milions dels tres primers mesos de 2023.

En aquest sentit, els autors destaquen que, si bé la indústria no està completament fora de perill, ja que persisteixen desafiaments macroeconòmics a molts mercats, "això marca el tercer trimestre consecutiu de creixement dels enviaments, un fort indicador que la recuperació està en marxa."

En concret, les vendes de 'smartphones’ de Samsung van assolir fins al març un total de 60,1 milions d’unitats, una xifra un 0,7% inferior als 60,5 milions d’un any abans, que van permetre a la sud-coreana mantenir una quota de mercat del 20,8%, davant el 22,5% d’un any abans.

No obstant, el fort descens del 9,6% estimat en les vendes de telèfons intel·ligents d’Apple, fins 50,1 milions d’unitats des dels 55,4 milions d’un any abans, va permetre al fabricant de Suwon avançar en el rànquing el gegant de Cupertino, la quota de mercat del qual va disminuir en el primer trimestre fins el 17,3% des del 20,7%.

Del seu costat, el fabricant xinès Xiaomi va registrar un augment de les vendes del 33,8%, fins 40,8 milions d’unitats, amb una quota de mercat del 14,1%, per davant de les també xineses Transsion, amb 28,5 milions d’unitats venudes (+84,9%) i una quota del 9,9%, i OPPO, amb 25,2 milions venuts (-8,5%) i una quota de mercat del 8,7%.

"Mentre Apple va aconseguir situar-se en primer lloc a finals de 2023, Samsung es va reafirmar amb èxit com a proveïdor líder de telèfons intel·ligents en el primer trimestre", va assenyalar Ryan Reith, vicepresident de grup de Worldwide Mobility and Consumer Device Trackers d’IDC, per a qui, si bé s’espera que aquestes dos empreses mantinguin la seua posició en el segment alt del mercat, el ressorgiment de Huawei a la Xina, així com els notables guanys de Xiaomi, Transsion, OPPO/OnePlus probablement faran que ambdós fabricants d’equips originals busquin àrees per expandir-se i diversificar-se.

"A mesura que avança la recuperació, és probable que vegem les principals empreses guanyar quota mentre que les marques més petites lluiten per posicionar-se", va resumir.

D'altra banda, Nabila Popal, directora d’investigació de l’equip Worldwide Tracker d’IDC, va destacar que el mercat de telèfons intel·ligents està emergint de la turbulència dels últims dos anys, "enfortit i canviat", amb un creixement en el valor i en els preus de venda mitjana (ASP, per les seues sigles en anglès) a mesura que els consumidors opten per dispositius més cars sabent que conservaran els seus dispositius per més temps.

Així mateix, per a l’experta hi ha un canvi de poder entre les 5 principals empreses, la qual cosa probablement continuarà a mesura que els actors del mercat ajusten les seues estratègies en un món posterior a la recuperació, amb Xiaomi recuperant-se amb força de les grans caigudes experimentades en els últims dos anys i Transsion guanyant una presència estable al Top 5 amb un creixement agressiu als mercats internacionals.

"Si bé els dos principals jugadors van experimentar un creixement negatiu en el primer trimestre, sembla que Samsung està en una posició general més forta que en els últims trimestres", va postil·lar Popal.