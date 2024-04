La setmana laboral de 37,5 hores, apujar salaris i control de preus, eixos de l’1 de maig per a UGT

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

UGT de Lleida ha celebrat aquest dilluns una assemblea de delegats per preparar l’1 de maig amb diversos eixos fonamentals: aconseguir la setmana laboral de 37,5 hores, apujar salaris i establir un control de preus davant de la disparitat de l’evolució dels sous i la dels productes de la cistella de la compra, entre d’altres. Així ho ha explicat el líder del sindicat a Catalunya, Camil Ros, que defensa que és possible davant dels “malastrucs”, que consideren que aquestes reivindicacions llastaran l’economia i fins i tot auguren una crisi. “També deien que era impossible apujar el Salari Mínim Interprofesional a mil euros, i allà és”, ha dit.

Ros es reunirà aquest dimarts amb el president en funcions de la Generalitat i candidat d’Esquerra, Pere Aragonès, al qual exposarà aspectes com la necessitat de revertir, va dir, una dècada de retallades de la inversió. Va considerar que és clau i va posar, a tall d’exemple, la situació en la qual es troba la presó de Lleida. Amb tot, va destacar aspectes positius de la legislatura, com els acords en matèria industrial o pressupostària i va lamentar que no tiressin endavant els últims comptes públics, raó que ha desembocat en les eleccions.