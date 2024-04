Sacs de cafè i restes de poda: solució "natural" per tractar aigües residuals

detail.info.publicated ACN Blanes detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una recerca duta a terme per l'equip de l'Urban River Lab, on participen professionals del CEAB-CSIC de Blanes, ha revelat una nova solució natural, de "quilòmetre zero", per tractar les aigües residuals de cases aïllades o de petits nuclis urbans. La solució testada amb èxit ha estat la combinació de sacs elaborats amb fibres naturals i de restes vegetals. La investigació ha permès concloure que sacs i restes de poda afavoreixen el creixement de microorganismes capaços de retenir i eliminar contaminants, com per exemple amoni i fosfat, i que esdevenen bons materials per dissenyar sistemes naturals de depuració. També s’ha vist que la manera més efectiva d'utilitzar-los és de forma combinada.

A més, la recerca ha evidenciat que els millors resultats de depuració s'assoleixen quan, a més dels dos materials, s'introdueixen plantes aquàtiques als canals, ja que aquestes propicien les condicions idònies perquè els microorganismes proliferin.

La depuració d'aigües residuals té com a objectiu eliminar les substàncies contaminants de l'aigua després que hagi estat utilitzada per a les activitats humanes. Aquesta feina es duu a terme a les estacions depuradores (EDAR), a les que estan connectats els municipis. Malgrat això, queden petits nuclis de població que no estan vinculats a cap sistema de sanejament i que aboquen les aigües residuals sense tractar a rieres i rierols. Aquestes aportacions suposen un petit percentatge del total, però prenen una rellevància especial en episodis de sequera com el que vivim, quan pràcticament el 100% de l'aigua que baixa pels rius urbans és aigua residual, ja emprada i alterada.