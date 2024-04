La setmana laboral de 37,5 hores i apujar salaris, eixos de l'1 de Maig

UGT de Lleida ha celebrat aquest dilluns una assemblea de delegats per preparar l’1 de Maig amb diversos eixos fonamentals: aconseguir la setmana laboral de 37,5 hores, apujar salaris i establir un control de preus davant de la disparitat de l’evolució dels sous i la dels productes de la cistella de la compra, entre d’altres. Així ho va explicar ahir el líder del sindicat a Catalunya, Camil Ros, que defensa que és possible davant dels “malastrucs”, que consideren que aquestes reivindicacions llastaran l’economia i fins i tot auguren que poden desembocar en “l’apocalipsi d’una crisi”. “També deien que era impossible apujar el Salari Mínim Interprofessional a mil euros, i aquí està”, va dir. Ros va explicar que el lema d’aquest Primer de Maig serà Treballar menys, treballar millor, defensant que no només és possible sinó que és necessari. Va explicar que la jornada de 37,5 hores ja és una realitat en alguns sectors i convenis, però va reivindicar que és clau i va posar com a exemple el cas del comerç i l’hostaleria. Amb tot va dir que s’ha d’avançar cap a la setmana laboral de quatre dies. Sobre el control dels preus i en una referència velada al sector de l’agroalimentació va dir que “potser el que calia controlar són els mitjancers”. Agricultors i ramaders porten anys culpant altres baules de la cadena agroalimentària de l’increment de preus des del camp fins a la taula. Ros es reunirà avui dimarts amb el president en funcions de la Generalitat i candidat d’Esquerra, Pere Aragonès, a qui exposarà aspectes com la necessitat de revertir, va assenyalar, una dècada de retallades de la inversió. Va considerar que és clau i va posar, a tall d’exemple, la situació en la qual es troba la presó de Lleida. Amb tot, va destacar aspectes positius de la legislatura, com per exemple els acords en matèria industrial o pressupostària, i va lamentar que no tiressin endavant els últims comptes públics, raó que ha desembocat en les eleccions.

D’altra banda, el líder d’UGT a Lleida, José Luis Aguilá, va assegurar que la província “necessita un compromís conjunt per part de totes les administracions i agents econòmics i socials per fixar unes línies de treball clares per crear una ocupació de qualitat”.