Ebro i Chery faran vehicles a l'exfàbrica de Nissan

La companyia automobilística especialitzada en vehicles elèctrics Ebro ha firmat un acord amb la xinesa Chery per produir interlocutòries a l’antiga planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona. Segons un comunicat conjunt, l’acord “farà realitat la reindustrialització de la planta”, propietat d’EV Motors, matriu d’Ebro. El primer model de la marca Ebro es fabricarà el quart trimestre d’aquest any, després de l’inici productiu de vehicles d’Omoda.

D’aquesta manera, Ebro és la primera marca espanyola que rubrica un acord amb un fabricant xinès per a la producció de vehicles a Espanya, i la recuperació d’ocupació a la Zona Franca. Aquest divendres se celebrarà un acte oficial de firma de l’acord a Barcelona, “amb l’assistència de representants institucionals d’Espanya, Catalunya i la Xina”. El president, Pere Aragonès, va assegurar que ahir era “un dia per celebrar” i va recordar que fa “molts mesos que el Govern treballa per a aquest acord”. “On hi havia desinversió, ara hi ha reindustrialització”, va celebrar, i ho va emmarcar en el Pacte Nacional per la Indústria, del qual va dir que els sindicats són protagonistes des del primer moment. Per la seua part, els sindicats de l’antiga Nissan van celebrar també l’acord Chery-Ebro, que van qualificar com “una gran notícia, feia temps que hi somiàvem”.