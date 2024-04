MicroBank ajuda a crear cent llocs de treball a la província

MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha contribuït a la creació de 96 llocs de treball directes a Lleida el 2023 a través dels emprenedors que han rebut un microcrèdit o un préstec de l’entitat, segons un estudi de KPMG Assessors i Stone Soup Consulting. En el conjunt d’Espanya, han estat un total de 28.521 llocs de treball, un 63,4% més respecte al 2022 i obeeix al creixement de l’activitat de l’entitat, que va atorgar finançament amb impacte social per valor de 1.383 milions d’euros el 2023, un 36,2% més.

Segons explica l’informe, la principal contribució al mercat laboral es produeix a través de l’autoocupació però, a part, un 29% dels negocis han creat nous llocs de treball per a altres persones des de la concessió del préstec. Així mateix, el 45% dels negocis té previst contractar nous treballadors durant aquest any. La creació directa d’ocupació, els negocis avalats per MicroBank, dirigit per Cristina González Viu, generen un efecte multiplicador en l’economia gràcies a les activitats auxiliars necessàries per al seu desenvolupament. Com va publicar SEGRE, MicroBank va finançar l’any passat 2.381 operacions amb impacte social a Lleida per valor de 23,4 milions d’euros.