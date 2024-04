Proposen als productors d'oli de Ponent invertir en experiències exclusives i en l'embalatge per augmentar les vendes

detail.info.publicated acn

Invertir recursos en l'embalatge de productes oleícoles i en la planificació d'experiències exclusives per als consumidors són les iniciatives que experts en l'economia del turisme i màrqueting han proposat a una trentena de productors d'oli de Ponent en el marc del Fòrum d'Oli d'Oliva Verge Extra de Torrebesses. La segona edició de la jornada professional s'ha celebrat aquest divendres al Centre d'Interpretació de la Pedra Seca d'aquest municipi del Segrià amb l'objectiu de proporcionar eines als productors entorn la comercialització dels seus productes. A banda de les propostes per augmentar el nombre de vendes, els productors també han tingut l'oportunitat d'aprendre sobre màrqueting emocional i el funcionament de mercats exteriors.

La dissenyadora gràfica Núria Sarrablo ha destacat que l'embalatge juga un paper "important" a l'hora de vendre un producte. "Comprem per diferenciació amb els lineals i pel primer cop de vista", ha explicat. Per això, proposa als productors invertir recursos en el packaging dels productes oleícoles. Així mateix, també aconsella que els productors s'adaptin als hàbits actuals de compra. "Als lineals ja canvien les garrafes de 5 litres per les de 3 o 2 i mig perquè són més econòmiques", ha concretat.

Per la seva banda, la directora i fundadora d'IN2Destination Research, Nagore Uresandi, ha suggerit que els productors fixin els seus esforços per crear activitats dedicades a un públic "reduït" però "exclusiu". En aquest sentit, Uresandi ha assenyalat que cal potenciar la interacció entre els diferents agents turístics del territori per oferir una experiència "completa".

El programa de la segona edició del Fòrum d'Oli d'Oliva Verge Extra de Torrebesses s'ha dissenyat a partir de les inquietuds i peticions dels productors. De fet, el president de la cooperativa de la Granadella, Ramon Barrull, ha reconegut que la "pota coixa" del sector de l'oli d'oliva és la comercialització del producte.

En aquesta línia, Barrull ha explicat que participar el fòrum li ha permès aprendre estratègies a nivell comunicatiu i emocional. "A la cooperativa aplicarem el que hem après i donarà resultats positius", ha considerat.

Més presència femenina

Dels 30 productors participants de les Garrigues, el Segrià, el Pla d'Urgell i l'Urgell, una desena són dones. L'alcalde de Torrebesses, Mario Urrea, s'ha mostrat "feliç" per aquest fet i reflexiona que cal continuar treballant per feminitzar el sector.

L'Anna Giribet, d'Olicatessen Molí dels Torms, ha assegurat que hi ha "un cert canvi i interès" a integrar la figura femenina a les empreses productores d'oli d'oliva. Tot i això, ha considerat que encara "falten dones" als molins i treballant fora de l'oficina.